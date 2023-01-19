米歇尔称尽一切努力帮助乌克兰 北约11国承诺提供新的军事援助

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欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周四访问基辅并会晤了乌克兰总统泽连斯基，米歇尔表示“应尽一切努力”帮助乌克兰加入欧盟。而北约11国承诺向乌克兰提供新的军事援助。

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路透社报道，米歇尔周四向乌克兰议会发表讲话，强调乌克兰面对俄罗斯发起的军事进攻所表现出的坚韧，他称，“乌克兰就是欧盟，欧盟就是乌克兰”。

报道称，布鲁塞尔去年六月授予乌克兰欧盟候选国身份，乌克兰提出加入欧盟申请，并呼吁加快入盟进程。

路透社援引米歇尔在乌克兰议会发表的演讲记录称，我们必须不遗余力使这一承诺变为现实。

在向乌克兰提供豹2主战坦克问题上，米歇尔表示，他本人倾向于西方应向乌克兰提供主战坦克。

在欧洲理事会主席此次访问基辅后两周，欧盟与乌克兰峰会将于2月3日举行。

欧盟27个成员国计划2023年向乌克兰提供180亿欧元财政援助，欧盟正在考虑对俄罗斯实施第十轮制裁。

另据路透社报道，北约11国承诺向乌克兰提供新的军事援助。

而包括英国、波兰和荷兰在内的9国承诺向乌克兰提供包括主战坦克的、“前所未有的一系列援助”，以帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵。

这些国家周四在一份联合声明中表示，“我们承诺共同寻求向乌克兰提供一系列前所未有的捐赠，包括主战坦克、重型火炮、防空武器、弹药和步兵战车。”

这份发表在英国政府网站上的声明，是由英国、爱沙尼亚、波兰、拉脱维亚和立陶宛的防长，以及丹麦、捷克、荷兰和斯洛伐克的代表，在爱沙尼亚举行会议后发布的。

丹麦国防大臣雅各布·埃勒曼-延森周四表示，丹麦将向乌克兰捐赠19套法国制造的凯撒榴弹炮系统。丹麦国防大臣在一份声明中指出，“我们一直在就凯撒榴弹炮的问题与乌克兰方面保持着联系，我很高兴我们现在得到了丹麦议会的广泛支持，以将这些武器捐赠给乌克兰的自由斗争。”

另外，北欧国家瑞典宣布向乌克兰提供价值43亿瑞典克朗(约合4.19亿美元)的新一揽子军事援助。这些援助包括装甲步兵战车、“射手”火炮系统，以及轻型便携式反坦克武器、扫雷设备以及突击步枪。

此外英国将向乌克兰运送600枚“硫磺”导弹。英国国防大臣本·华莱士表示，英国将向乌克兰运送600枚“硫磺”导弹，以支持该国对抗俄罗斯。

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