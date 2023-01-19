中美关系

2023年1月19日，一位戴着口罩的老年妇女从北京一个公共公园展示的农历新年装饰品旁边走过。美国加州从今年起将农历春节列为法定假日。

美国加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom）去年9月签署的AB2596法案从今年起生效。根据这项法案，加州成为全美第一个将农历春节列为法定假日的州。

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法案去年由加州议会的30名议员发起，8月31日州参众两院投票通过，9月29日由州长纽森签署。从2023年起的农历新年大年初一，加州政府辖下的公务系统和全州公立学校都放假一天。

农历春节是美国亚裔族群一年中几个最重要的节日之一，包括中国、越南、韩国和台湾移民在内，将近三分之二的亚裔美国人有过农历春节的习俗。

在加州这项立法之前，美国如纽约、旧金山的学校体系已在农历春节放假，但加州是第一个宣布农历春节放假的州政府。

纽森去年发布声明指出，庆祝农历新年的意义在于抛开过去一年的烦恼，迎接未来的兴旺和好运；加州将这天定为州政府公休日，目的是肯定亚裔美国人让加州文化更多元丰富，也为所有加州人提供一个参与农历新年的机会。纽森说，他为加州族裔与文化背景的多样性和丰富性感到非常自豪，并理解希望自己文化传统的重要性在州的法定假日中被反映出来的愿望。

目前农历春节仍不是美国的国定假日。纽约选出的华裔联邦众议员孟昭文（Grace Meng）去年2月曾在国会提案，将农历新年定为联邦法定假日。她在国会的提案有44名附议者。

据2020年全国人口普查统计，加州有3953万居民，占全美人口3.31亿人的11.9%，几乎比人口排名第二的德克萨斯州的2864万人多了三分之一，因此加州的一举一动在全美具有很强的影响力。此次加州将春节定为州的法定假日将鼓舞其它州，也对呼吁将春节作为全国法定假日的运动起到推进作用。

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