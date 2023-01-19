路透社采访：亲人死于新冠的中国人对不保护老年人感到愤怒

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2022年12月初以来，冠状病毒病（COVID-19）染疫病例在中国激增，66岁的北京居民张某失去了四个亲人。图为2023年1月13日他在紫禁城河边。

中国大批老年人在没有保护和准备的情况下染疫而亡，挤爆殡仪馆火葬场，多数人没有体面的葬礼，他们的亲人即将过一个悲伤的农历年--2023癸卯年。

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路透社1月18日发自北京的报道：当冠状病毒席卷江西省家乡时，前高中教师艾莉娅（化名Ailia）85岁的父亲在表现出类染新冠症状后死亡，令她受到极大的打击。

虽然她的父亲从未被检测过，但艾莉娅和母亲在同一时间被确认为阳性，她相信冠状病毒（COVID-19）是导致父亲死亡的一个原因。

当数以亿计的中国人在1月21日开始的农历新年假期中前往与家人团聚时，许多人将悼念在冠状病毒感染浪潮中死亡的亲属。

对许多人来说，悲痛与愤怒交织在一起，他们说，在中国经过三年的测试、旅行限制和封锁之后，于2022年12月突然放弃"清零"政策之前，却没有为保护老年人做准备。

56岁的艾莉亚说，她和无数的中国人一样，都支持重新开放经济。而她的父亲却在中国取消清零限制几周后，在12月底去世。

她在电话中说："我们希望能够开放，但不是像这样开放--不是以牺牲这么多老人为代价，这对每个家庭都有巨大影响。

上周六，中国宣布"清零"结束以来，医院有近6万名与冠状病毒有关的死亡病例。尽管这个数字比以前宣布的增加了10倍，但许多国际专家说，这是一个低估的数字，部分原因是不包括在家中死亡的人，比如艾莉娅的父亲。

一位中国官员周六（1月14日）说，在这些死亡者中，90%是65岁或以上的人，平均年龄为80.3岁。

许多专家说，中国未能利用将冠状病毒基本控制三年的优势，使其人口为重新开放做更好的准备，特别是为数亿老年人做好准备。所提到的不足之处包括老年人的疫苗接种不足和治疗药物供应不足。但中国当局拒绝接受这种批评。

一位中国官员在1月6日说，超过90%的60岁以上的人已经接种了疫苗，但是截至11月28日（有数据可查的最近日期），80岁以上的人接受加强注射的比例只有40%。

艾莉娅说："如果他们把用于控制病毒的资源用于保护老人就好了"。据路透社解释，鉴于批评中国政府的敏感性，她和许多受访者一样拒绝使用自己的全名。

路透社说，中国官员多次提到保护老年人的重要性，宣布了各种措施，从疫苗接种活动到在中国最大的城市上海成立一个工作队，以确定高风险群体。

北京结束"清零"的决定是在11月底罕见的反对该政策的广泛街头抗议之后作出的，但公众对中国结束疫情防控的处理方式的投诉，主要是通过受到严格审查的社交媒体。

一些分析人士说，中国对疫情的处理削弱了人们对政府的信心，尤其是城市中上层人士，但他们并不认为这是对习近平或共产党统治的威胁。

匆忙 混乱

33岁的Lila Hong（音译洪丽拉）在一家汽车制造商的营销部门工作，三年前大流行病开始时她在武汉。虽然她的家人在对冠状病毒知之甚少的情况下熬过了那段痛苦的初期，但上个月她的祖父母和一位祖叔爷在感染冠状病毒后死去。

她回忆说，她和父亲一起去拥挤的武汉火葬场领取祖父母的骨灰，在中国的新冠浪潮中，这是一个悲切但常见的经历。她说：“你想象一下，这本应是一个非常庄严和尊重的情景。但事实上，我们感觉就像在医院里排队”。

洪还说："我并不是说重新开放不好。我只是认为他们应该给更多时间做准备工作"。

一位66岁姓张的北京居民说，自12月初以来，他失去了四个与他关系密切的人，包括88岁的姑姑，“她是在住院期间被感染”。

和其他人一样，这位张姓居民说，他感觉姑姑死后的处理很混乱，很仓促，不符合传统。“人们没有机会与亲人告别”。他说："如果我们不能过上体面的生活，我们至少应该能够有一个体面的死亡。"这非常可悲"。

死亡证明不写新冠

在路透社为这篇文章采访的七位悲伤的亲属中，除一人外，其他人都说新冠没有出现在他们亲人的死亡证明上，尽管他们认为这是导致亲人死亡的关键因素。

这些亲属们同样对官方的死亡人数表示怀疑，有几个人提到在三年的"清零"管理期间对政府失去了信任。

来自北京周边河北省的22岁学生菲利普表示，他支持11月的反封锁抗议活动，但对重新开放的管理方式感到失望，并认为是政府的错。

他说，“似乎他们拥有世界上所有的权力，但他们却没有把这些事情做好”。“如果是一个公司的CEO，我想他必须辞职”。菲利普在12月30日失去了78岁的祖父。

他回忆说，“医院里没有任何有效的药物，非常拥挤，没有足够的床位”。“祖父去世后，他的尸体被从床上移走，然后立即被另一个病人取代”。

他说，“护士和医生们都很忙。他们似乎一直在写死亡证明，并把副本交给亲属。有这么多的死亡......这是一个巨大的悲剧”。

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