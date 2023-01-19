香港本月30日撤销隔离令 特首称是疫后复常重要一步

新冠/防疫

困扰香港三年的武汉肺炎将会逐渐被视为普通的上呼吸道感染，港府决定，由本月30日起撤销对染疫人士发出隔离令，所有检测确诊人士亦毋须按例透过衞生防护中心网上平台呈报和提交个人资料，并同时逐步建立新常态系统，将新冠病毒视作上呼吸道感染管理。

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行政长官李家超今(19日)早在立法会答问大会上指出，香港接种第2和第3剂疫苗的比率已达到93%及84%，加上市民感染所产生的免疫力，相当於接种第3剂疫苗的有效接种率已达到95%，混合免疫屏障十分牢固，而打针後感染奥米克戎者亦多属轻症，疫情对公共卫生的风险已明显减低，可以撤销隔离令。

他表示，要逐步建立新常态系统，由一刀切强制措施，改为由市民自行负责，将新冠病毒作为其中一种上呼吸道疾病管理，形容这是外国和香港复常的必经阶段，走上复常的重要一步。

在谈到与中国内地通关的情况时，李家超又说，通关十多日以来，并无增加疫情风险，香港疫情亦一直向低走，由最高位的三万宗回落至近日的三千多宗，下跌九成。而截至昨日，每日平均有超过二万人前往内地，港府会与内地政府保持沟通，制订加大开放的方案，尽快达致全面通关。

至於由於春节临近而北上又要手持核酸检测阴性证明才可返回内地，以致香港部分检测站出现人龙，有市民要在寒夜中通宵排队，李家超亦认为情况十分不理想，但他没有回应何时取消核酸检测这通关要求，只是说，现时出现人龙并非是检测设施不足，例如昨日的检测用量只是供应量的六成，相信是资讯发放不足，故已要求政策局统整检测站资料，发放予市民，让市民更好掌握不同检测站的预约情况而知所选择。他强调，其目标是以廉宜简便的快速测试逐步取代核酸检测，最後连快测也不需要便过关入内地。

受疫情影响，中国自2020年1月23日起封关，限制人员进出。香港则於2月实施包括隔离令在内的《预防及控制疾病规例》修订条例。

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