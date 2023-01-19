香港虚拟货币交易所俄籍创办人美国落网 涉洗黑钱 7亿美元

香港/虚拟货币

Bitzlato 网站已被屏蔽, 并标明是多国联合行动所为 2023年1月19日

在香港注册丶名为Bitzlato的虚拟货币交易所，被指用作向俄罗斯的非法暗网市场九头蛇（Hydra Market）转移合共7亿美元(下同)的非法资金，在中国深圳居住的公司俄籍创办人列科德莫夫(Anatoly Legkodymov音译)在美国迈阿密被捕，当地时间今(19日)天提堂。

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这次涉及法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的联合行动，可被视为截断因俄乌战争而受金融制裁的俄罗斯资金外流行动的后续。美国和德国去年4月在一项联合行动中，关闭了全球最大丶历史最悠久的暗网市场九头蛇，查获2500万元的加密钱包，而根据美国司法部文件，在关闭九头蛇市场前，Bitzlato为该市场的用户交换了超过7亿元的加密货币，并从中收取超过1500万利用勒索赎金软件获得的收益。

美国司法部网上的法庭文件显示，列科德莫夫是Bitzlato的高级行政人员和大股东，该公司是一家在香港注册的加密货币交易所，但是在全球运营。Bitzlato声称用户只需提供最低要求的身份证明，「既不需要自拍照片，也不需要护照」。即使要求用户提交身份信息时，亦一再允许申请人提供属于「稻草人」注册人的信息，而一些内部通话可见，主事人知道，其用户都是一些骗子。

司法部助理部长保利特(Polite)指出，列科德莫夫涉嫌营运的加密货币交易所未能实施必需具备的反洗钱保障措施，让犯罪分子能够从其不法行为中获利。这些行为包括网上勒索软件丶贩毒及洗黑钱等。法庭文件指出，列科德莫夫是俄罗斯公民，在中国深圳居住，星期二於美国迈阿密被捕，周四在佛罗里达州南方法院提堂，控以经营无牌货币兑换交易所。

司法部副部长蒙纳歌（Lisa O. Monaco）在记者会上形容，以中国为基地的洗黑钱引擎Bitzlato，是推动这个加密犯罪的高科技轴心，是次联合行动是对加密犯罪生态系统的一记重击，并发出清楚信息，无论是在中国抑或欧洲犯罪，可能都要在美国法院为其行为负上责任。

本台记者今早到访该网站，发现已被屏蔽。

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