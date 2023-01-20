中国或增审查项目：“黑暗”“阴郁”都敏感

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中国互联网似增加了审查项目：顾女士在帖子中说，“我听说在新的一年里不允许有黑暗和阴郁的词语。那么现在让我来悼念我的母亲吧”。

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据路透社报道，中国的互联网监管机构在本周表示，它将审查任何有关新冠病毒传播的"虚假信息"，因为这些信息可能在农历新年庆典期间引起人们的"阴郁"情绪。

该报道指出，这个农历年节日是对人们失去亲人的一种提醒。比如来自上海的作家顾北在微博社交媒体平台上说，她等了近两个星期才将她的母亲火化，殡仪馆无法告诉她何时安排仪式。

顾女士在帖子中说，"我听说在新的一年里不允许有黑暗和阴郁的词语。那么现在让我来悼念我的母亲吧。" 但她没有说明她母亲的死因。

路透社说，一些文件显示，许多省份的殡仪馆在从尸袋到火化炉等项目上的花费都在增加，这是疫情造成死亡增加的迹象。

一般认为，这次清零政策突然大转弯，没有在医疗，医药，疫苗等方面做准备，导致中国大批老年人染疫身亡。特别是医疗条件差的农村地区的老年人，在这次海量返乡潮中，处境堪忧。

据世卫组织周四的一份报告，在截至1月15日的一周内，中国报告的染疫住院人数大幅上升，达到了疫情大流行开始以来的最高水平。

世卫组织援引北京提交的数据说，住院人数比前一周增加了70%，达到6万3307人。

可是在周四的一次新闻发布会上，中国卫生官员说，医院报告的冠状病毒患者数量已经过了顶峰，与1月5日的高峰相比，1月17日接受危重治疗的人数减少了40%以上。

中国表示，12月8日至1月12日期间，有近6万名新冠患者在医院死亡。但这一数字不包括在家中死亡的人，而且，据一些医生表示，他们不愿意在死亡证明上注明“新冠”（COVID）字样。

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