乌克兰盼豹二坦克 德国尚未开绿灯

俄罗斯侵乌战争

在立陶宛首都维尔纽斯以西约130公里（80英里）的鲁克拉军事基地，北约士兵驾驶着德国豹2坦克参加北约军事演习。

基辅的盟友周五宣布向乌克兰提供大量新武器，但是他们并未就提供德制豹二主战坦克一事达成任何协议，拥有否决权的德国尚未开绿灯。

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周五，德国拉姆施泰因美国空军基地召开50多国军援乌克兰协调会议，但未能就向乌克兰提供豹二主战坦克上促成德国放手。

美国防长奥斯仃会后难掩失望地表示：“关于豹二坦克，德国仍没有作出决定。”乌克兰总统泽连斯基 周五再次敦促盟国拿出决心向乌克兰提供重型坦克，他通过视频表示，我们的盟友希望我们获得胜利，向乌克兰提供现代化重型坦克十分必要。

专家认为，西方设计的现代化重型坦克会帮助乌克兰在乌东战场获得优势，在遭遇一系列失败后，俄罗斯已准备在乌东地区发动大规模攻势。

波兰、芬兰等国表示已做好准备向乌克兰送去本国拥有的豹二坦克，但必须得到坦克制造国德国的批准。

德国在冷战期间制造了数千辆豹二主战坦克，目前包括西班牙、波兰、芬兰等在内的多个欧洲国家都拥有豹式坦克，但德国对这些国家转让豹式坦克拥有否决权。目前看来，尽管基辅和西方的压力巨大，德国仍相当犹疑。

德国新任防长皮斯托留斯否认阻碍盟国达成共识，他称柏林正在采取行动，盘点其军队和工业部门所持有的豹式坦克库存。

50国开会前，乌克兰总统泽连斯基再次呼吁盟邦加快提供重武器进程：“你们有能力促成阻止邪恶的重大行动!”

德国尚未开放绿灯，不过，与会者认为未来数周事情有可能发生变化。波兰防长深信西方盟友将为乌克兰提供德制豹二坦克。美国防长奥斯仃则认为：“俄罗斯人正在重新集结，征兵，补充兵员，现在不是松口气的时候。”他补充说，“从眼下到春天，是一个有利的窗口期，乌克兰会寻找时机发起反攻，时不我待。”

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