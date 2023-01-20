春运高峰全面展开 医院殡仪馆不堪重负

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冠状病毒疾病（COVID-19）爆发之际，一名医务人员在医院急诊科检查躺在床上的病人的静脉滴注治疗2023年1月5日中国上海。

中国农历年假日的高峰全面展开，人们拥挤在火车和公共汽车上，度过多年来最繁忙的旅行日之一，让人担心汹涌的新冠（COVID-19）疫情再出现新高潮。

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路透社周五（1月20日）的报道说，当数百万民众在春节假期乘坐拥挤的列车返乡过年或出行之际，中国当局淡化疫情。

官媒新华周四刊出国务院副总理孙春兰的评论说，最近，中国的整体疫情处于一个相对较低的水平。她还说，医院的危重病人数量正在稳步减少，尽管救援任务仍然很重。

中国孙副总理的这个评论是在自2019年底爆发疫情以来的一个最狂热的旅行日前夕发表的。此刻，数百万城市居民为周六（1月21日）正式开始的农历新年假期而返乡。

据中国政府的估计，在1月7日至2月15日期间，中国预计将有超过20亿人次在各地旅行。

不过，人们普遍怀疑中国官方对疫情的描述，因为自从上个月北京放弃严格的清零控制和大规模测试核酸以来，医院和殡仪馆已经不堪重负。

该报道说，在发生对政府严厉清零措施进行历史性抗议之后，这一政策的大逆转将冠状冠状病毒（COVID）释放到了14亿人口身上，而在此之前，自2019年底武汉首次出现该疾病以来，这个病毒在很大程度上被屏蔽。

一些卫生专家预计，今年中国将有超过100万人死于这种疾病。据总部设在英国的健康数据公司Airfinity预测，下周中国的冠状病毒染疫死亡人数可能达到每天3万6000人。

路透社报道说，星期五，兴奋的乘客满载着行李和一箱箱礼物登上火车，前往期待已久的家庭，与家人团聚。

一位姓李的30岁男子在北京西站告诉路透社，"每个人都急于回家。毕竟，我们已经很久没有见到家人了"。

不过，对其他人来说，这个节日是对失去的亲人的一种提醒。比如来自上海的作家顾北在微博社交媒体平台上说，她已经等了近两个星期才将她的母亲火化，殡仪馆当时无法告诉她何时能够安排仪式。

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