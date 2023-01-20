"暴雪"将停止中国网游 电竞赛也不让中国玩家参加

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美国知名游戏厂商暴雪娱乐不仅将从1月24日起停止在中国的游戏服务，还将在今年"炉石战记"的电竞赛事中规定，居住在中国的网游玩家无法参与赛事。此事在中国的社群网络上引发许多玩家不满。

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中央社援引中国证券时报周五报导，"炉石战记"（中国称炉石传说）官方公开了2023年赛事规则，在公告页下的常见问题处注明："居住在中国玩家将不能参与该赛事，如果是在赛事过程中有找到中国的合作伙伴，我们将会重新评估参赛资格。"

每日经济新闻报导，对这项规定，不少网友留言表达不满。有网友表示，中国玩家也有在外国网络服务器玩游戏的，也掏了钱，为什么就不能参加。

按照此前公告，暴雪中国将会在1月24日正式停止中国网络服务器服务。

暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）为"魔兽世界"（World of Warcraft）和"斗阵特攻"（Overwatch）等一些知名游戏的开发商，自2008年以来一直在中国这一全球最大的移动游戏市场上开展业务。

去年11月，暴雪娱乐在声明中表示，由于未能与中国网易就续约达成协议，因此结束长达14年的合作关系。澎湃新闻记者引述知情人士表示，双方合作终止的主要原因是价格未能谈妥，暴雪娱乐对续约提出了高价条件，网易无法接受；已有多家游戏公司成为与暴雪谈判的潜在意向方，其中包括腾讯、完美世界、B站等。

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