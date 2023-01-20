泽连斯基：西方除向乌克兰输送重型坦克外别无他法 美防长：德国仍是“可靠的盟友”

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周五在德国拉姆施泰因举行的峰会未能就援乌作战坦克做出任何决定，乌克兰总统泽连斯基表示，除了向乌克兰提供重型坦克外别无他法；而美国国防部长奥斯汀表示，尽管德国不愿向乌克兰输送重型坦克，但德国仍是一个“可靠的盟友”，奥斯汀称，“我们都可以做更多”帮助乌克兰。

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法新社消息，泽连斯基周五晚间在他的视频讲话中表示，"我们将继续为争取得到现代化主战坦克而努力，每一天我们都更加明确地表明，除了在(提供）坦克问题做出决定外，别无其他解决方案。”

周五在驻德美军拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰国防联络小组会议，暂时未能就向乌克兰提供德制坦克，达成共识。峰会召开前，乌克兰对会议取得结果寄予厚望，约五十个国家愿意军事援助乌克兰对抗俄罗斯的入侵，乌克兰希望获得必要的军事装备，以在其领土上对俄罗斯军队发动新的进攻。出席会议的包括美国防长奥斯汀、德国防长皮斯托留斯、英国国防大臣华莱士、乌克兰国防部长列兹尼科夫及北约秘书长斯托尔滕贝格等，主要议题是如何进一步向乌克兰提供军事援助，包括提供德制豹式坦克等。

泽连斯基对周五在拉姆施泰因举行的会议仍然表示欢迎表示，(各国的支持）将更增强我们的力量，泽连斯基说，我们的盟友奉行同一原则：他们将尽可能地支持乌克兰直至赢得我们的胜利。

泽连斯基会前曾呼吁西方“大幅”增加对乌克兰的军事援助，他形容乌克兰的武器库要增加“数百辆战车”，“在火箭和防空系统方面也要获得重大成果”。

泽连斯基在德国拉姆施泰因空军基地举行的、由美国主持的国防部长会议上发表讲话称，合作伙伴“不要在坦克的数量上讨价还价，而是要开放主要的供应，以阻止邪恶的进攻。”

另据法新社消息，虽然在德国拉姆施泰因举行的乌克兰国防联络小组会议，暂时未能就向乌克兰提供重型坦克达成共识，但出席会议的美国国防部长奥斯汀周五向媒体表示，德国是可以信赖的盟友，而且"长久以来都是这样"。在周五于德国美军拉姆施泰因基地举行的乌克兰国防联络小组会议上，德国仍拒绝就向乌克兰运送豹2主战坦克开放绿灯。奥斯汀表示，"我真诚地相信他们(德国）将来仍会继续成为可靠的盟友。”

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