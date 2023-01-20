港府新标：奥运夺金片配《荣光》曲属辱国歌 市集售社运纪录涉煽动

香港/政治

警方国安处人员日前围封一个有民主派人士卖物筹款的商场，搜走一名媒体创办人开店的货品，当中包括纪录2019年反修例运动的书籍，涉事三人被控串谋煽动，法庭拒绝两名被告保释，而另一名被告因病交警方看管。同日，一年轻人因把港队张家朗前年奥运花剑夺金的颁奖礼片段配上反修例运动代表歌曲《愿荣光归香港》的乐曲，被控侮辱国歌或国旗，因歌曲本质就是贬损中国，被告否认控罪，获保释出外候审。

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国安警方联同海关周二傍晚寺锁位於旺角一个商场内的「隐世市集」，内里有被囚民主党前立法会议员胡志伟丶尹兆坚等人寄卖贺年物品以筹措诉讼费的摊档，但大批警员有目标地大搜「Free HK Media」创办人姜嘉伟(人称姜牧师)有份的「影衰mi杂货店」，搜走十数箱物品。

警方表示，行动中检获43本煽动书籍及其他煽动物品，以涉嫌「作出具煽动意图的作为」拘捕六名「反政府组织」成员，指他们制作有关2019年6月起「暴动事件的煽动书籍」，宣扬港独主义等。被捕人年龄介乎18至62岁。

扣查一天後，当局於昨(19日)午把被告带往西九龙裁判法院提堂，三名被告依次为商人李龙现（52岁）丶姜嘉伟（31岁）和宠物美容师陈尚恩（48岁）。当中，首被告因须入院进行手术而缺席聆讯，在下次提讯前，还押警方看管。另外，身兼《港区国安法》指定法官的主任裁判官罗德泉拒绝姜丶陈二人的保释申请，还柙监房，直至3月17日再讯。

控罪指，三名被告於上月2日至本月17日期间，串谋其他人在社文平台和旺角一个摊档内推广出售具意图引起憎恨或藐视港府等煽动意图的作为。根据「影衰mi杂货店」在社平台推销和警员「放蛇」时购书所付金额，证身之一应是一本记录2019年6月至2020年2月每日示威活动的「图文简录」，当中可见写有「光复香港 时代革命」的旗帜，亦有批评警方的字眼。

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