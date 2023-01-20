荷兰宣布帮助乌克兰装备爱国者防空系统

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西方国家正在加快向基辅运送武器之际，荷兰周五宣布将帮助乌克兰装备爱国者防空系统；芬兰周五宣布对乌克兰提供价值超过4亿欧元防卫设备新援助方案，但内容不包括豹2式主战坦克。

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法新社消息，荷兰国防部周五在一份声明中表示，荷兰将帮助乌克兰装备爱国者防空系统，这个系统包括两个发射器及导弹。荷兰国防部称，这是荷兰与美国及德国合作的项目，三国联合向乌克兰提供爱国者防空系统。

荷兰方面称，“这项合作是乌克兰总统泽连斯基紧急呼吁的结果”。乌克兰希望加强防空系统，以抵御俄罗斯导弹和无人机对乌克兰城市的持续攻击”。

荷兰并宣布将负责培训乌克兰军人，并提供100辆从捷克购买的高射炮。

在泽连斯基去年访问华盛顿期间，美国于12月底宣布向乌克兰提供爱国者防空系统；德国也承诺在1月5日提供其中一个系统。

荷兰并宣布加入包括德国在内、由11个欧洲国家组成的集团，该集团正在研究向基辅提供重型坦克的可能性，包括提供培训。

另外，芬兰周五宣布对乌克兰提供价值超过4亿欧元防卫设备新援助方案，但内容不包括豹2式主战坦克。芬兰此前曾表示，如果与盟国达成协议，芬兰可以提供豹2式坦克。

芬兰国防部在声明中表示，新援助方案可能使芬兰援乌武器装备总价值增至3倍，达5亿9000万欧元。

芬兰拥有约200台豹2式主战坦克。防长特别顾问皮诺宁（Miika Pynnonen）表示，是否对乌克兰提供这种战车将会在拉姆施泰因空军基地与盟国行商讨之后，再另作决定。

芬兰邻国瑞典也同意在发生危机时，帮助芬兰迅速更换捐助的武装装备，这使得芬兰最新军援乌克兰方案成为可能。两个北欧中立国瑞典和芬兰在俄罗斯入侵乌克兰后，去年同时申请加入北约。

芬兰国防部表示，芬兰和瑞典防长周五稍晚将在拉姆施泰因空军基地签署一份支持乌克兰的意向书。协议内容将包括，"芬兰对乌克兰提供国防物资，瑞典表达愿意在必要时支持芬兰"。

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