首例：控方指《荣光》本质损华 以曲换国歌亦属侮辱

香港/政治

张家朗(左二)夺金的颁奖礼片段, 被换上曾被误作中国国歌的愿荣光归香港, 遭港府指为侮辱国歌

与煽动案同日在法院处理的，是香港首宗被控侮辱国歌而需审讯的案件。案中27岁自称无业的27岁男子郑荣进，把港队剑击队员张家朗在2021年7月26日夺得东京奥运男子花剑个人赛金牌的颁奖礼片段，把衬底的中国国歌音乐改为《荣光》音乐，画面亦没有其他改动，亦没有打上歌辞仍字幕，他把这片段以《张家朗奥运男子花剑牌颁奖礼（荣光版本）》为名上载至个人YouTube帐户，截至去年7月，观看次数超过9.7万次。类似版本现时仍可以「备份」为名在YouTube供浏览。

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根据控方所述案情，《荣光》是众所周知的示威歌曲，宣扬解放香港及革命，即使没有歌词，其音乐已象徵有关意思。而被告去年4月在警诫录影会面中表示，不知道《荣光》的背後意义，只是在网上浏览时觉得旋律感人，便用作练习剪辑影片及「二次创作」的技巧。被告其後於去年7月21日被捕，现被控以任何方式公开及故意地侮辱国歌；交替控罪则指他以玷污或践踏的方式侮辱区旗。

辩方在开案後要求控方厘清，「侮辱」的基础是指干扰国歌正常播放抑或是指将国歌替换成《荣光》。控方表示，单纯换国歌并非「侮辱」，但将其换成有特定意义的《荣光》则不同，并指条例中「侮辱」的定义是「损害国歌作为中国的象徵和标志的尊严」，而《荣光》本质的意义及大众对它的理解，会对中国造成贬损，故换上《荣光》构成侮辱国歌。

与「光时」在唐英杰案中被法庭裁定有分裂意义不同，《荣光》未在法庭上被认定为违反国家安全歌曲，遑论单是音乐。

根据一名女警庭上所作证供，颁奖礼荣光版上载後四天被设定为「私人」，以致她不能再观看；一年後再用原先的超连结观看时，发现影片设定转为「不公开」，而观看次数亦由9.2万增至9.7万前年。

其後，控方传召一名对音乐没有认识丶由上月初才开始被指派研究《荣光》的警长以专家证人身分作供，遭辩方反对，指警长仅从网上获得资料，只属「传闻证供」，没有相关知识，不符合专家证人要求。控方承认安排有欠理想，但专家证人只是就此曲的应用作供，有足够资格。

辩方又质疑，警长在报告提及《荣光》曾被支持政府人士改编成《愿平安归香港》，但却没有列出所有此曲的搜寻结果，只是列出《荣光》的所有搜寻结果，而《荣光》下指骂被告的留言亦没有列出，质疑警长准备供词时有所偏私和欠缺中立，目的是协助检控；警长否认。

不过，法官最後仍批准警长作专家证人，并将案件押後至3月29日续审，其间，被告继续保释出外候审。

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