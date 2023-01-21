中国于 2023 年 1 月 17 日星期二宣布，自 1960 年代以来，其人口在 2022 年首次下降。中国将在未来几年面临人口挑战，人口将减少，而且老龄化。为何中国会面临严重的人口危机，这是法国西部报近日关注的问题。

广告 继续浏览后续

据联合国预测，印度今年将超过中国成为世界上人口最多的国家。

中国国家统计局于 1 月 17 日星期二发布的数据，到 2022 年，中国人口减少了 85 万。 2022 年的死亡人数为 1041 万，高于出生人数 956 万。

法国西部报也指出，自 1960 年饥大荒以来，中国人口首次出现下降。 这种人口侵蚀已经在预料之中，但发生得比预期的要早。 2019年，联合国仍认为中国将在2031-2032年达到人口峰值。 但下降始于 2022 年。

中国大陆人口数量的演变 2022年中国人口减少 ：

印度今年将超过中国成为世界上人口最多的国家，这是联合国的预测。

2100 年，中国将有 5.87 亿居民人口？ 已经开始的人口下降应该会持续下去。联合国的预测和中国的一项研究预测指出，整个世纪都会急剧下降。

根据上海社会科学院的数据，到 2100 年，中国人口可能会减半，然后达到 5.87 亿居民。 联合国预测的不同情景都遵循着相同的趋势。

根据联合国的预测，无论考虑何种情景，中国人口将在 2100 年前减少。根据中等值的情景，中国将在 2100 年拥有 7.66 亿居民人口，根据高等值的情景，有11.5 亿，根据低值情景，为4.88 亿人口。

人口老龄化： 中国人口下降的主要原因是生育率下降，生育率在 2021 年跌至每名妇女生育 1.15 个孩子。世代更新门槛值为 2.1。

这种下降是在计划生育政策松绑的情况下发生的。 十年前，中国人只能生一个孩子。 自 2021 年起，他们可以生三个。

但是，尽管祭出很多补助措施，中国人还是不愿意生孩子。因为 生活成本急剧上升，尤其是抚养孩子的成本。 女性受教育程度较高同样也会导致推迟怀孕。

独生子女政策也帮助养成了小家庭的文化习惯。 由于出生率下降，未来几年年龄金字塔应该会向上扩大：

经济重量 人口减少和老龄化可能会在未来几十年给中国经济带来沉重压力。 事实上，根据上海社会科学院的预测，到 2080 年，劳动年龄人口（15-64 岁）的数量预计将低于 65 岁以上的人口数量。

在中国，到 2080 年，劳动适龄人口将成为少数 。

从今天到 2100 年，人口减少和老龄化 […] 将对中国经济产生深远影响，维多利亚大学（澳大利亚）专门研究中国人口学的研究员彭修建警告说。

她说，劳动力下降意味着劳动力成本上升，这将影响中国在全球市场上的竞争力。

根据他的团队的预测，如果不改革养老金制度，到 2100 年养老金的支付可能占 GDP 的 20%——而 2020 年为 4%。 人口老龄化也将导致老年人的护理成本不断增加，这将对工作人口造成压力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅