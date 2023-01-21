乌克兰埋怨西方提供重型坦克优柔寡断

俄罗斯侵乌战争

2022年10月17日，德国总理朔尔茨在德国奥斯滕霍尔茨的陆军训练和指导演习结束后，在一辆豹2主战坦克前与士兵谈话。德国未向乌克兰提供豹二坦克开绿灯引发盟友批评。

在盟国未能就向乌克兰提供重型坦克达成协议后，乌克兰周六埋怨西方“犹豫不决”。在俄罗斯发动攻势之际，一些基辅的盟友则直接批评德国阻碍向乌克兰提供豹二主战坦克。

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乌克兰总统府顾问波多利雅科在推特上批评说："这些天的优柔寡断正在杀害我们更多的公民。”"他呼吁前一天在德国拉姆施泰因开会的基辅盟友 “拿出决心"。他说："无论如何，你们将用必要的武器帮助乌克兰，你们清楚没有其他选择来结束战争。"

在一次罕见的公开批评中，波罗的海三国的外交部长周六上午敦促柏林 “现在就向乌克兰提供豹式坦克"，他们强调 "德国是欧洲第一强国 "，应承担"特殊责任"。

美国共和党参议员林赛.格雷厄姆周五访问基辅后也通过推特对柏林进行抨击："我已经厌倦了关于谁将派出坦克以及何时派出坦克的‘狗屎秀’，""对德国人来说：把坦克送到乌克兰，因为他们需要它们……对拜登政府而言：派遣美国坦克吧，以便其他人能够效仿我们。”

在拉姆施泰因，尽管乌克兰一再要求，但与会的50多个国家周五没有就向基辅派遣重型坦克达成一致。

不过，美国之音援引乌克兰国防部长奥列克西.雷兹尼科夫的话说，乌克

兰士兵很快将在波兰进行操作豹式坦克训练。他说："我们将从训练开始，并看看接下来会发生什么。"

美国国防部长奥斯汀则在等待时间，他强调 "从现在到春天 "仍有机会交付西方坦克。

俄罗斯方面则宣称，派遣这种重型坦克也不会改变战场形势，克里姆林宫发言人佩斯科夫还指责西方希望维持乌克兰可能取得胜利的 "假象"。

周六，俄罗斯军队称其在南部的扎波罗热地区发动了 "进攻行动"。俄罗斯国防部在一份声明中说，"作为进攻行动的结果，东部军区的部队已经占据了更有利的线路和阵地，"但俄方没有提供进一步的细节。前一天，俄罗斯占领当局报告说，该地区 "沿整个前线 "的冲突 "强度急剧增加"。

在周六的早间公告中，乌克兰军队只提到周五在南部地区的十几个村庄遭到了 "枪击"。扎波罗热地区的乌克兰和俄罗斯军队之间的接触线几个月来基本没有变化，那里没有发生过重大战斗，这与南部的赫尔松地区和东部的顿涅茨克地区不同。

周五，在俄罗斯准军事组织瓦格纳的支援下下，乌克兰和俄罗斯军队在巴赫穆特周围的战斗依然激烈，该组织周五被美国定为国际犯罪组织。

一位美国高级官员则表示，乌克兰应该把重点放在春季的重大反攻上，而不是保卫这座城市，因为它现在基本上被摧毁，几乎没有人口。

但巴赫穆特已经成为一个政治问题和一个重要的象征：泽连斯基在12月前往前线激励他的部队，而俄罗斯则希望在秋季的一系列挫折后宣布占领成功。

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