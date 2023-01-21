今日俄罗斯电视台法国频道关闭 俄罗斯威胁报复

俄罗斯侵乌战争

在被冻结银行帐户后，今日俄罗斯电视台法国频道(RT France)2023年1月21日宣布关闭。

被欧盟禁播的今日俄罗斯法国频道在其资产被冻结后周六宣布关闭，莫斯科表示将对在俄罗斯的法国媒体采取报复性措施。

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法国是唯一一个在其境内接纳今日俄罗斯电视台分支机构的欧盟成员国，该台2017年正式出现在法国。俄罗斯侵乌战争爆发后不久，法国于2022年3月2日宣布禁止今日俄罗斯法国频道播出。

其法国频道最终关闭已不可避免，几天前，该台法国频道新闻部主任宣布，法国银行根据法国财政部命令，已查封了该台在法国的银行帐户，致使其无法向工作人员和节目制作者发放工资。今日俄罗斯法国频道共有100多名从业者。

据该频道的总裁说，法国频道共有123名法国雇员，其中77人持有记者证，他们现在面临着 “无法获得1月份工资并将失去工作 "的风险。

接近法国财政部的消息人士周五解释说，该分部的资产被冻结是为了执行最近的欧洲制裁令，而不是由法国政府直接倡议的。这位消息人士说，与2022年2月俄罗斯军事干预乌克兰后最初决定的制裁不同，12月采取的制裁规定对目标实体的 "资产进行冻结"。

周六稍早时候，莫斯科当局宣称将对法国在俄罗斯的大众媒体采取对应报复性措施。来自俄罗斯外交部的消息称：“冻结今日俄罗斯法国频道帐户将导致对法国在俄罗斯媒体的惩罚。法国当局威吓俄罗斯记者的行动将不会被忘记。”

据指出，今日俄罗斯法国频道关闭，意味着今日俄罗斯台在欧洲扩张以及国际化的终结，这一国际化行动以2010年创办今日俄罗斯美国频道为起点。

由于被指是克里姆林宫传播 "虚假信息 "的工具，根据欧盟27国在俄罗斯入侵乌克兰后不久达成的协议，从2022年3月2日起，禁止今日俄罗斯在欧盟的电视和互联网上播放。

欧洲法院在7月确认了这一决定。这套最初的制裁措施只禁止在欧盟播放今日俄罗斯的内容，而不是禁止其制作本身。

直到目前为止，法国今日俄罗斯电视台继续制作和播出内容，尽管有禁令，但仍可通过虚拟专用网络（VPN）到网站访问这些内容，这种服务允许用户在规避封锁的同时上网。因此今日俄罗斯法国频道遭禁止播出后，其网站仍在运转，每月大约有六十万至七十万人收看，这一数字比禁止前减少了五倍。

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