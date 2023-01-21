北京不许民众春节期间哭穷买惨 网友：我的表情我做主

中国-新冠病毒

在北京的一个公共公园里，一名男子和男孩沿着为迎接农历新年而布满灯笼的道路行走。兔年于1月22日正式开始。

迎新送旧，中国兔年来临。新冠疫情仍在猖獗，死亡数据不详，但是几年来很难顺畅回乡的中国人终于可以放心探亲了。不过，中共中央网信办却下达命令，开展为期一个月的“晴朗”行动， “不许渲染灰暗情绪”。

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中央网信办决定自18日起，“开展为期1个月的‘晴朗.2023年春节网络缓解整治专项活动”，这是要干什么，原来当局点破要旨：“为营造喜庆祥和的春节网上舆论范围”。有分析指出，目前疫情正向中国医疗设备严重缺乏的广大农村蔓延，当局害怕城里人及几亿农民工返乡探亲，看到不好的现实后在网络传播，所以先下达文件警告。有网友因此说这是“2023堵嘴专项行动”。

该文件下达似与疫情形势有关，声称“将持续加大对涉疫网络谣言的整治力度，查处编造春节疫情走势、杜撰最新防疫政策、伪造抗病毒秘方、虚构病患经历等问题，防止误导公众…”

文件严禁“哭穷买惨”，“严格管控借发布回乡笔记、返乡见闻等不实信息……散步焦虑情绪，渲染社会阴暗面等等。”

此令一出，舆论纷纷，“抽刀断水水更流，举杯浇愁愁更愁!”有网友说，“看来形势不是小好，而是不好，要不然连人心情好坏也要管，写点回乡笔记也要管束，只需又说又笑，不许哭哭啼啼，这世道，不好了!”

鲍朴推文写道：“这就是网信办送给中国人的春节礼物。人生在世，生老病死，祸福旦夕，谁没过焦虑？谁不曾有过灰暗情绪？指着老天说不许刮风下雨的不是小丑是什么？”

秀才江湖2020说：“喜庆祥和的氛围，应该自然而然地产生，而不该刻意营造，喜怒哀乐，悲欢离合，我的表情我做主，老百姓想诉苦就诉苦，想欢乐就欢乐，何必要营造! 莫名其妙。”

有人怀疑，当局明明知道，伴随着春运农村疫情将大爆发，农村医疗条件差，农民看不起病，情况难以想象，所以中央网信办预先下令禁止“编造春节疫情走势”等等。

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