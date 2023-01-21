官方称中国80%的人染疫 死亡人数难以置信

中国-新冠病毒

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周六称，解封后中国已有80%的人口感染新冠病毒，这位专家想要强调的是，未来二至三个月爆发大规模疫情反弹的可能性很小。但是路透社采集的信息显示，各地火葬超载运转的情形并没有得到缓解， 还在加紧扩能以处理尸体大量积压的问题。

广告 继续浏览后续

春节来临，中国数亿人大规模流动返乡探亲之际，许多人担心医疗设施缺少的农村地区疫情会很严重，中国疾控中心前主任高福日前曾表示：虽然奥米克戎毒力下降，但终究还是新冠病毒，“狼还是要吃羊的”，他示警第二波高峰恐会出现在农村，部分地区会出现医疗挤兑，三、四月如果XBB在中国流行开来，“可能大家会再感染一次”，告诫当局不要掉以轻心。但吴尊友称，中国总体上已经渡过了疫情发病高峰期，处在疫情回落阶段。

吴尊友并没有明确提到新冠重症率是多少，重症死亡率是多少？去年12月7日官方实质抛弃厉行三年的“坚决清零不动摇”政策后，北京、上海等中国大城市疫情爆炸性增长，医院人满为患，所有火葬场、殡仪馆尸体堆积如山来不及处理，火葬价格从几千元一路飙升到数万元，甚至出现要价十万元以上的情况。

如同三年前武汉疫情死亡人数至今仍是谜一样，官方在解封后对多少人死于新冠一直态度暧昧，最初只承认死了37人，在世卫组织再三指责中国严重低报新冠死亡人数后，官方1月14日突然承认染疫死亡人数近六万人，即使这一放大了一千多倍的数字也距离专业独立机构的预测相差甚远。

英国预测性健康数据分析公司 Airfinity 估计，自 12 月7日以来，截至 1 月 19 日，已经有 674000 中国人死于新冠病毒，预计在农历新年假期期间每天有 36000 人死亡。12 月 19 日，科学杂志《自然》报道了几个月内中国将有 100 万人死亡的预测。中国到底有多少人死于新冠？美国之音援引分析指出，如果以中国九亿人感染为基数，以很低的香港新冠死亡率(截至1月16日大约0.45%)计算，中国死亡的人数也已超过405万人。

而且，中国各地火葬场的情况并没有得到缓解，根据路透社得到的消息，中国许多地方的殡仪馆和火葬场照旧超负荷运转，还在设法扩大采购火化炉、尸体冷藏柜、尸体袋、冷藏柜、运尸车等物资。比如，中国汕头市的一家殡仪馆最近发出信息，“紧急采购两座火化炉。四川自贡市的一家殡仪服务中心说它们的柴油供应“几乎耗尽”，需要购买196,230升柴油。这个数字比这家中心年均采购量高出40%。安徽安庆市殡仪馆的采购文件显示，它在12月19日至1月4日花了大约160万元人民币采购了两部大车运送灵柩、增加电力供应和尸体冷藏柜。广东以及汕头的殡仪馆在12月7日和1月6日之间为采购相关物资花费了1.3亿多元人民币，远远超过前一年同期的9000万元人民币。

不少中国人耳闻目睹自己身边的亲友死于新冠，对官方公布的死亡数字亦嗤之以鼻，一位名叫张平的网友发帖说：“你有那么庞大的统治系统，能强制全民核酸，能搞那么多方舱，能把每栋楼都用铁网围起来，就不能简单统计一个数字？让中疾控天天撒谎，很有面子吗？全世界都经历了同一场疫情，统计数字都摆在那里，你不说别人也大体能估算出你的重症死亡人数。所有人都知道你说谎的情况下，这谎是撒给谁听的呢？撒谎的意义在哪里呢？”

北京之春荣誉主编胡平回应说：“撒谎的意义何在？就是为了一个人，就是为了证明在习近平亲自指挥亲自部署下，中国的抗疫最成功，病亡率全球最低水平。如果不是这样，如果习近平两个亲自的结果也不怎么样，他凭什么还定于一尊不准妄议？对习近平，不撒这么大的谎真的会垮台，因为他把自己送上了神坛，不可以承认自己也会犯错误的。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅