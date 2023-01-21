武汉春节：菊花卖得好

武汉春节

法新社记者在2023年的春节，来到三年前首次出现冠状病毒的武汉，看到购买五颜六色花束的人们，在庆祝兔年到来之际，悼念那些死于最近一波疫情的亲人们。

广告 继续浏览后续

法新社记者写道：红灯笼和菊花，周六（1月21日）武汉的居民们涌向花市，准备迎接农历新年的到来。三年前，一种造成全球大流行并使中国陷入严重禁锢的病毒在这里出现。

54岁的张先生怀抱着满满的菊花说，“今年朋友和家人都离开了"，因为病毒”。他解释道，在这个地区，“我们的习俗是在除夕午夜后带着香火和鲜花去拜访那些有亲人过世的家人”。

法新社说，在除夕夜购买菊花在武汉并不罕见。不过今年具有特别的意义：自去年12月取消清零限制以来，中国的新冠患者呈爆炸性增长，至少有6万人的死亡与该疾病正式相关。但这可能是一个低估的数字，因为它没有考虑到医院系统以外的死亡病例。许多医院和火葬场似乎已经不堪重负。

这个位于长江岸边的大都市及其1100万居民，在2019年底报告了世界上首例当时的神秘杀手病毒。那年，武汉被剥夺了过农历年的权利，在2020年1月23日，即牛年开始的前两天，这座城市被严格封锁，然后持续了76天。

而今年的除夕，星期六上午，武汉似乎恢复了正常。该市正准备适当地庆祝农历新年，毕竟这是家庭聚会的一次主要机会。

"我爱武汉"

武汉的江汉商业街装饰着五颜六色的灯笼和旗帜。一条横幅骄傲地宣称"我爱武汉"，还配上一颗心。

法新社看到：一位养老金领取者艰难地踩着一辆满载包裹和食物的自行车。一对带着孩子的夫妇载着他们采购的东西，挤在一辆小轮摩托车上。

在单洞鲜花市场的狭窄过道里，许多购物者带着令人印象深刻的插花组合离开这个武汉主要花卉集散地。

一位头戴黑色帽子，拒绝透露全名的朱女士告诉法新社："当然，解封后情况更好"。她还说，“由于大家都得过了新冠，我们可以有尊严地庆祝这个农历新年了”。

“菊花卖得很好”

60多岁的刘女士说：今年年初时，“因为新冠疫情，我们什么都没卖出去，现在生意终于又好起来了"。

正在精心搭配一捧鲜花的另一位摊主陶女士说：现在"有很多人买我们的花"。她还透露说：“因为近年来有很多人死于新冠，所以我们的菊花卖得很好"。她不想透露自己的全名，因为担心遭到报复。

她还说，她的顾客"比去年多"，以至于“不得不在除夕夜加班工作”。陶女士回忆道，"封锁的那一年，我们没卖出任何鲜花"。“我们不得不把它们全部扔掉”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅