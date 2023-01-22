升官如火箭 港媒称新外长秦刚3月份升国务委员

中国政治

曾被指中国领导人习近平“亲密助手”的新任外长秦刚，可能再获高升。香港星岛日报引述“可靠消息”称，秦刚将于3月份担任国务委员并继续兼任外交部长，晋升为国家领导人之列。

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报道称，秦刚由正部级到国家领导人，仅仅三个月时间，可谓创下“官场传奇”。天津市15日选出的全国人大代表名单中 ，秦刚赫然在列。星岛日报引述“可靠消息”称，国务院内阁成员一般不担任全国人大代表，参加两会都是列席，而拟晋升为国家领导人的部长会在地方提名担任人大代表，这被认为进一步佐证了秦刚将晋升国务委员的消息。

秦刚近日在天津当选全国人大代表，似乎进一步佐证了这一消息。五年前，时任外长的王毅在重庆当选全国人大代表，随后升任国务委员。秦刚若提升国务委员，比起王毅可谓火箭速度。王毅2013年3月出任外交部长，2018年才升任国务委员并兼任外交部长，前后11年才晋升国家领导人，而秦刚只用了3个月，显示深得习近平的高度信任 。

BBC曾报道秦刚是“熟悉外媒的习近平亲密助手”，纽约时报则援引一位2015年担任美国国家安全委员会中国事务负责人何瑞恩指出，“秦刚非常关注领导人如何被描述以及领导人公开露面所传达的形象，他在习近平对白宫进行国事访问时尤其如此。”因此，深受习近平信赖。2016年，秦刚曾帮助习近平筹备在杭州召开的G20峰会。

秦刚2021年7月突然解替崔天凯担任驻美大使，此前他并无派驻美国的经验，他担任驻美大使期间，中美关系并无起色。这并未影响秦刚得到重用，中共二十大上，秦刚成为中央委员，1月30日接任胜任政治局委员的王毅担任外交部长。

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