俄罗斯侵乌战争

这是罗马尼亚国防部发布的图片，2022年11月16日，运输一个连的法国勒克莱尔坦克的列车停靠在罗马尼亚中部的沃伊拉，以增援驻扎在罗马尼亚辛库的北约 "前沿阵地 "战斗群。

就在德国为是否批准向乌克兰提供德制豹二主战坦克优柔寡断之际，与德国总理朔尔茨星期日在爱丽舍宫举行联合记者会的法国总统马克龙回答记者提问时表示：在关于法国向乌克兰提供勒克莱尔主战坦克一事上，法国不排除任何可能性。

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为纪念标志法德战后和解的“爱丽舍条约”签署60周年，德国总理朔尔茨周日前来巴黎与法国总统马克龙先在巴黎索邦大学参加纪念活动，然后共同主持法德联合内阁会议。随后举行联合记者会时，马克龙表示，法国不排除向乌克兰交付勒克莱尔主战坦克。

马克龙说，涉及向乌克兰提供勒克莱尔主战坦克问题，我已要求国防部长就此展开工作。我们不排除任何可能性。马克龙补充说，这需要集体评估和满足三个标准：控制战争升级；能够有效地支持我们的乌克兰朋友；同时不削弱法国的自身防御能力。

朔尔茨在记者问到何时批准向乌克兰交付豹二主战坦克一事时则含混地表示："我们过去的行动方式总是与我们的朋友和盟友密切协调，我们将继续根据具体形势采取行动。”

法国“勒克莱尔”主战坦克于1993年正式装备法国陆军，具有大威力火炮、自动装弹机、先进火控系统、超高增压柴油机、模块化装甲和战场管理系统等突出性能，同时拥有先进而灵活的数字化能力，但是，根据乌克兰军方，乌方目前至少需要300辆主战坦克，而法国目前拥有的勒克莱尔主战坦克仅222辆，英国拥有的查理曼大帝坦克也只有227辆，因此，盟国把希望寄托在德国制豹二主战坦克。虽然德国本身虽然只有245辆豹二坦克，但德国向欧洲国家已经出售了数千辆豹式坦克，波兰、西班牙、芬兰等国希望拥有否决权的德国开放绿灯，然后把本国拥有的豹二拿出一部分支援乌克兰。

但是德国目前还在犹豫，为此招致盟友批评。波兰总理周日称，柏林拒绝向基辅提供豹式重型坦克是 "不可接受的"。

周日，法德领导人在举行联合部长会议后发表联合声明指出：只要乌克兰需要，法德就一直支持到底。声明说：“我们以最严厉的措辞谴责俄罗斯的侵略战争。并将继续继续对乌克兰在包括政治、军事、经济、金融、人道主义、社会和文化所有可能的领域给予坚定不移的支持。“

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