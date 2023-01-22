中国农历兔年

2023年1月21日，在中国北京青龙湖公园，人们走过一个装饰好的美食广场，这是中国农历新年灯光装置的一部分。

中国重新隆重庆祝新年，是德国媒体广泛关注的一个话题。媒体普遍注意到，中国人对终于能和家人团聚过年普遍感到喜悦。

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德国广播电台对中国春节文化做了广泛的介绍，并报道了人们回家过年的喜悦。在封城近三年后。农民工能够回家过年，真是喜不胜喜。德国广播电台采访的在回家路上的多个中国人全都对中国放弃清零防疫战略感到欢喜，并对新冠病毒没有恐惧感。

N-TV电视台报道说，中国今年再次隆重庆祝新年，政府结束清零政策使庆祝成为可能。超过20亿人次的旅行使人们担忧，新冠感染潮在中国还会继续。但人们对新冠病毒并不感到恐惧。比如，北京一位开店铺的王先生说，他已经三年没回家了，这是第一次回荆州老家看望父母。他不怕自己在旅途中携带病毒传染给父母或亲人，他说他们都已经病过了。他父母两人今年都已70多岁，但都挺过来了。

N-TV电视台还报道说，中国的算命先生预测，今年是和谐的一年，冲突会得到解决的一年。所有希望都寄托在以某种方式克服新冠病毒上。但总部位于伦敦的研究机构Airfinity认为，尽管专家最初预计新年假期后会出现第二个高峰，但目前正在爆发的疫情正在形成一个新冠大浪潮。

德国电视二台也报道了中国春运的繁忙，展示了中国火车站旅客如流水的场景。德国电视二台采访的旅行者也都对中国放开防疫政策感到非常欣喜，接受采访的旅客虽然带着口罩，但都对新冠病毒毫无恐惧感。人们相信官方的信息，把感染当“新冠感冒”来看待。专家估计，新冠在中国还会带来更多死亡。估计要等到春运高峰过去后，才会知道病毒是不是出现了新变种，会不会爆发更大的新冠浪潮

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