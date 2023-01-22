英国医学分析公司:一个半月中国疫死60多万人

中国/疫情

法新社1月22日引述英国医学分析公司Airfinity的估计指出，中国取消清零限制以来，死于新冠的病例已有60多万。这个数字似乎略贴近中国各地殡仪馆不堪重负的情况。

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中国去年12月7日放弃清零后，新冠疫情如海啸席卷全国，中国当局最近两次宣布与新冠有关的医院死亡病例，一次为近6万，一次为1万3，二者相加也就7万3千。这个数字不足以让许多地方的殡仪馆不堪负重，紧急扩建。

据法新社引述中国疾控中心（CDC）1月21日周六的报告，在1月13日至19日期间，有近13,000名与冠状病毒（Covid-19）有关的医院死亡病例，其中681名患者在医院死于新冠引起的呼吸衰竭，11977名患者死于与该病毒合并的其他疾病。

稍早在1月中旬，中国疾控中心的报告说，在2022年12月8日至2023年1月12日期间，全国医疗机构估计有近6万例与新冠有关的死亡病例。

官方公布的这两组死亡数字，至少不包括在家死于冠状病毒的人，和医生们不愿在死亡证明上填写”新冠“的患者们。

法新社1月22日报道说，根据英国医学分析公司Airfinity的数据，在农历新年假期期间，中国每天的染疫死亡人数预计将上升到约36,000人。Airfinity还估计，“自中国于12月初取消限制以来，已有60多万人死于这种疾病”。

昨天周六，中国疾控中心首席流行病学家吴尊友在微博透露：中国人口的80%已经感染。

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