一带一路大工程问题频现有豆腐渣嫌疑？

中国/一带一路/豆腐渣工程

很多中国“一带一路”基建项目正被施工缺陷问题困扰，包括厄瓜多尔的一座巨型水电站。被指令一些国家深陷债务泥潭的“一带一路”倡议由此再添成本。

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据华尔街日报署名Ryan Dube / Gabriele Steinhauser今天报道，因施工缺陷频现，中国“一带一路”大型基建项目存坍塌隐患。

建在一座活火山附近的科卡科多-辛克雷(Coca Codo Sinclair)水电站，曾是厄瓜多尔有史以来最大的基建项目，这个得到中国资助的混凝土巨无霸对于北京方面非常重要，中国领导人习近平在2016年出席了该项目竣工发电视频连线活动并发表了讲话。如今，该国政府工程师说，耗资27亿美元的科卡科多-辛克雷水电站已出现数千条裂缝。这引人担心厄瓜多尔电力的这个最大来源可能崩溃。同时，科卡河(Coca River)的多山边坡正遭受侵蚀，可能损及该大坝。

世界各地很多得到中国资金支持的项目正被施工缺陷问题困扰，而科卡科多-辛克雷水电站便是其中之一。

过去十年间，中国向“一带一路”沿线国家提供了1万亿美元的贷款。“一带一路”倡议旨在发展经济贸易，并扩大中国在亚洲、非洲和拉丁美洲的影响力。通过提供这些贷款，中国成为了向发展中国家放款的最大政府贷款人，且在规模上遥遥领先，据世界银行(World Bank)的数据，中国提供的贷款总额几乎相当于其他所有政府的贷款总额之和。

然而，中国提供贷款的做法受到了外国领导人、经济学家等一些人士的批评，他们说“一带一路”项目助长了斯里兰卡和赞比亚等地的债务危机，还说许多国家偿还中国贷款的途径有限。此外，有些项目被指与相关国家的基础设施需求不匹配、抑或破坏环境。现在，一些项目的劣质施工有可能使关键基础设施瘫痪，还可能使相关国家在未来几年为补救问题而承担更多费用。

据该报称，从巴基斯坦的一个港口，到埃塞俄比亚的多条公路，再到巴西的一条输电线路，到处都有中国资本的身影。中国的建筑公司经常投标政府项目，或直接拿着项目接洽当地官员，承诺可以轻松从中国的银行和保险公司获得一揽子融资安排。

据发展中国家的官员表示，这让中国企业捷足先登，因为急于建造新水坝或公路的政府不必再自筹资本。根据约翰-霍普金斯大学(Johns Hopkins University)中非研究计划(China-Africa Research Initiative) 2021年的一份文件，主要国际承包商2019年在非洲获得的收入中，中国企业占到60%以上。

批评者表示，中国企业的项目能相对容易地拿到中国政府的贷款，这可能导致项目成本膨胀，因为政府没有那么大的节省开支的压力。

一些中国建设的项目已被曝光存在缺陷。

在巴基斯坦，官员们去年关闭了Neelum-Jhelum水电站，因为检测到一条通过山体引水以驱动涡轮机的隧道出现裂缝。而据世界银行称，水电站运行寿命一般可长达100年。

乌干达发电公司也表示，在尼罗河上由中国建造的183兆瓦的Isimba水电站发现了500多处施工缺陷。该水电站自2019年投入运营以来故障频繁。

位于尼罗河下游的另一座中国建造的水电站——装机容量600兆瓦的卡鲁马水电站项目完工时间比原计划晚了三年，乌干达官员将工期延误归咎于包括墙体开裂在内的各种建筑缺陷。乌干达发电公司还表示，中国承包商中国水利水电建设集团公司安装的电缆、开关和消防系统有问题，需要进行更换。

在安哥拉，在首批住户搬进首都罗安达外庞大的社会住房项目凯兰巴‧凯亚西(Kilamba Kiaxi) 10年后，许多当地人抱怨住房墙体开裂、天花板发霉及建筑质量差。

华尔街日报说，许多中国项目满足了真正的发展需求，特别是在那些难以获得其他融资来建设必要的基础设施的国家。在阿根廷北部贫穷省份胡胡伊省，中国电力建设股份有限公司建造了南美最大的太阳能项目Cauchari光伏发电站。据阿根廷政府称，在海拔超过1.3万英尺的地方，该发电站能为大约16万户家庭供电。在巴西，中国国家电网公司修建了全球最长的输电线路之一，将东北部贝卢蒙蒂(Belo Monte)大坝生产的电力输送到约1,550英里外的一些南部城市。

厄瓜多尔是中国在拉美地区推进基建项目的前沿阵地，根据智库Inter-American Dialogue的数据，除了委内瑞拉和巴西这两个大得多的国家外，厄瓜多尔获得的中国贷款比拉美地区其它任何国家都多。

厄瓜多尔2008年发生主权债务违约后，时任总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)转向借助中国为激增的公共开支提供资金。在2007年至2017年的任期内，作为左翼人士的科雷亚经常与美国发生冲突并抨击多边贷款机构。科雷亚任期内，中国的银行总共向厄瓜多尔贷款180亿美元。厄瓜多尔议员、前政府部长和反腐活动人士表示，这些贷款缺乏透明度，合同未经公开招标就给了相关公司，导致建筑质量低劣、成本高昂和贪污腐败。

该该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%BC%BA%E9%99%B7%E9%A2%91%E7%8E%B0-%E4%B8%AD%E5%9B%BD-%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF-%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E5%BB%BA%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%AD%98%E5%9D%8D%E5%A1%8C%E9%9A%90%E6%82%A3-11674461707

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