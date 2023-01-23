严禁“哭穷卖惨” 还要“坟头蹦迪”的荒谬

春晚

博讯新闻网林晓康撰文：近日，中共中央网信办下达命令，要求开展为期一个月的所谓“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动。文件称严禁“哭穷买惨”，“严格管控借发布回乡笔记、返乡见闻等不实信息……散步焦虑情绪，渲染社会阴暗面等等”。

广告 继续浏览后续

文章说：该文件下达与当前中国大陆不透明的疫情形势有直接关系，声称“将持续加大对涉疫网络谣言的整治力度，查处编造春节疫情走势、杜撰最新防疫政策、伪造抗病毒秘方、虚构病患经历等问题，防止误导公众…”

香港知名出版人鲍朴在推文写道：“这就是网信办送给中国人的春节礼物。人生在世，生老病死，祸福旦夕，谁没过焦虑？谁不曾有过灰暗情绪？指着老天说不许刮风下雨的不是小丑是什么？”

在严禁中国人春节期间“哭穷买惨”的同时，中国央视综合频道在春节除夕（1月21日）晚播出以“欣欣向荣的新时代中国，日新月异的更美好生活”为主题的春晚节目。央视4频道则以“2023年传奇中国节，载歌载舞庆佳节，欢欢喜喜过大年”为主题，宣称中国各地都在欢天喜地热热闹闹地过新年。网民纷纷写段子或以下的春联嘲讽：

“棺材板上办春晚 尸骨堆里庆新年”横批：丧事喜办。”“收放自如好谐意，火葬场里哭声闭。多少人家已死绝，春晚新冠能盖屁！”

“大白灯笼高高挂，匪共犹唱后庭花，来日无多阎罗怒，万千冤魂共讨伐！”

“满堂戏子着锦袍，半壁江山尸烟飘，热舞一台千家血，小品几段万户膏。人泪落时天泪落，歌声高处哭声高，粉墨胭脂齐争宠，恬不知耻唱今宵。”

也有网民表示：抵制坟头蹦迪的春晚！！！”有人质问：“每人都有庆祝迎春的权利。但是在成千上万的同胞辞世的时候，在国家电视台嘻嘻哈哈大肆欢庆，合适吗？！”

还有网民怒批：“春晚越来越像一具披着国家意志的文艺腐尸，虽然高歌盛世，但它仍是死的。从腐朽的土地上长出来的文艺，再华丽，也不过是一张空洞没有灵魂的裹尸袋而已。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅