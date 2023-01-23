中国再增1.2万例染疫死亡 死亡数字难以取信外界

死亡数字难以取信外界

中国疾病预防控制中心23日公布，1月13至19日全国共新增新冠住院死亡病例1万2658例。连同先前公布的5万9938例，自2022年12月8日至今年1月19日，中国住院染疫死亡仍仅7万2596例。

广告 继续浏览后续

综合中国媒体报导，在新增的1万2658例死亡病例中，681例为新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡，其余1万1977例为慢性疾病合并新冠病毒感染死亡。

此外，截至1月19日，住院中的新冠感染病例共47万1739例，其中5万1683例为重症病例。而在重症病例中，属新冠病毒感染者为3874例，慢性疾病重症合并新冠病毒感染为4万7809例。

中国当局在2022年12月7日宣布优化防疫新10条措施，被视为放弃“动态清零”防疫政策，迈向全面松绑的象征。此后，中国染疫人数及重症、死亡人数同步激增，各地出现老人染疫后并发慢性病大量死亡，导致殡仪馆及火葬场不敷使用的窘境。

在世界卫生组织（WHO）压力下，中国当局首度于1月14日通报上述5万9938例住院染疫死亡的数字，但仍被视为严重低估。即使加上新通报的1万2658例，自2022年12月8日至今年1月19日死亡总数仍仅7万2596例，仍难以取信外界。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅