中国开放边境后 入境前往签证称办理爆满

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中国开放边境后入境签证办理爆满。漫长的签证等待时间令渴望前往中国探望新冠染病亲属的海外华人感到焦虑。

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据华尔街日报署名Karen Hao / Wenxin Fan今天报道称，在实施了三年的动态清零防疫措施后，中国已经向世界打开大门， 至少理论上是这样。而在现实中，许多渴望或急于前往中国的旅行者难以办理入境签证。

由于位于华盛顿的中国驻美大使馆和在美国各地的领事馆难以跟上申请浪潮，入境中国签证的处理时间成倍增加。许多签证办事处完全关闭，让想要前往中国的人在没有帮助的情况下使用一个在线申请系统，而旅行社称这个系统很容易崩溃。

与此同时，长期签证仍然没有恢复。中国此前在疫情期间暂停发放长期签证，当时该国实施了一些世界上最严格的边境管控。

这种情况使商务旅行者和急于在春节假期与亲友团聚的海外华人感到失望。那些无法跨越边境看望患病亲人的人尤其沮丧，这些亲人中许多是感染了新冠，此前新冠疫情已经使海外华人很长时间无法与在中国的亲人见面。

一些障碍使得中国重新开放边境看起来更像是一种愿望而非现实，签证延误只是最新一个。有限的航班和高昂的机票价格也使入境中国变得困难。对于渴望看望生病的父母或参加葬礼的海外华人来说，这些挑战令三年来的困难和干扰带来的影响有增无减。

疫情期间，中国关闭了设在美国的线下签证办事处，停止面签，并要求申请人将护照等申请材料发送至其邮箱。现在中国已经重新开放边境，但签证大厅尚未重启。中国驻美国大使馆及驻纽约总领事馆在各自的网站上称，将于1月25日恢复面签。其他设在美国的领事馆表示将于2月3日恢复面签。

据几位旅客称，在为数不多的几次与领事馆的成功联系中，他们被告知，对于家庭紧急情况的签证，几乎没有办法加快审批，因为太多申请人都是类似情况。

一些签证代办机构表示，目前需要两三周时间才能拿到签证，而疫情前只需三四天。

据该报道，签证问题也困扰着严格来说尚未过期的10年有效多次入境签证的持有人。新冠疫情暴发前，此类签证在经常到中国探亲或开展商务活动的人士中很受欢迎。疫情期间，中国政府暂停了这类签证的使用，要求赴华的个人申请另外的单次入境签证。

在线上请愿网站Change.org上，促请中国驻美国大使馆“消除访华障碍”、恢复10年有效多次入境签证使用的请求已收集到约29,000个签名。

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