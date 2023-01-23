法新看肺炎疫情爆发三年后的武汉

新冠病毒/中国/武汉

漫卷全世界的新冠病毒疫情3年前从中国武汉开始。武汉这个拥有1100万人口的大城市在2019年底开始受到当时未知病毒的袭击，当时越来越多的武汉居民患染肺炎。2020年1月23日，中国当局下令封锁武汉，希望阻止疫情蔓延。这一肺炎病毒在全世界导致数百万人死亡，并使全球经济严重受损。3年后的今天，武汉称已经恢复正常生活。

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据法新社今天报道称，三年后，武汉已经翻过了新冠病毒的那一页。因为武汉居民多说，"我们不再害怕了！"武汉的人们说，他们现在已经恢复了完全正常的生活。

尽管疫情还在，世界大多数国家的生活都恢复了正常。而中国在经过三年的禁闭、强制隔离和检测后，中国在12月取消了几乎所有的健康限制。

法新社说，今天这个日子，在武汉看不到提醒人们2020年曾有世界末日迹象与气氛。尽管寒风刺骨，但居民们正利用农历新年假日逛市场或在长江边上漫步。退休人员在踢腿伸腰，还有一些武汉人在雾霾天里也放风筝。

但是，3年前，2020年1月的封锁城市的行动是在半夜宣布的，并在几小时后实施，让武汉居民们大吃一惊。而世界其他地区，人们24小时眼睛紧盯武汉新闻，焦急地实时关注着将成为全球流行病的疫情情况。

长达76天以来，武汉与世界隔绝，居民躲在家里，医院里挤满了病人，车站和机场关闭，道路被封锁，交通停滞，商店被锁门。

但是今天，2020年1月的混乱局面现在很遥远了。

3年前，在一家商店前，法新社拍摄了一张倒在人行道上的死者的照片。

曾经被怀疑是染疫中心的华南海鲜市场旧址，在2020年被永久关闭。周一，巨大的天蓝色障碍物仍然包围着这个废弃的海鲜市场建筑群，市场前面停着一辆警车。

由于对病毒采取了严厉的清零措施，中国长期以来曾被说成是一个健康天堂，但是最近几个星期却一直面临着最大的疫情反弹。

据中国官方的流行病学家吴尊友报告，自12月取消卫生限制以来，约有80%的中国人口感染了新冠病毒，他是中国抗疫的主要领导之一。

据中国本周末报告说，在1月13日至19日期间，至少有13,000多人与因新冠病毒而死亡。

法新社说，这个数字仅指在医院报告的死亡人数，是在当局之前宣布的自12月以来的6万左右的死亡人数后又经宣布的数字。对于14亿人口来说，这可能是一个低估的数字。中国的许多医院和火葬场似乎仍然不堪重负。

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