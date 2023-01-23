白纸抗议后续：RSF呼吁释放仍被关押的两名记者

中国/白纸抗议

总部设在巴黎的无国界记者（RSF）周一发表公告，谴责北京当局在中国清零政策的抗议活动后逮捕监禁4名中国记者，并要求释放仍被关押的其中两人。

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无国界记者（RSF）东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，中国政府因记者现身抗议现场而便将他们逮捕拘禁，此举所传递的讯息令人心寒”，他呼吁北京释放因现身白纸革命而仍然被拘押的两名记者以及中国的监狱内关押的所有记者与新闻自由捍卫人士，并且撤销对他们的所有指控。

据介绍，去年十一月底，北京亮马桥爆发民众聚会示威，抗议中国政府的清零政策，之后，北京《新京报》记者杨柳及前财新记者转独立记者秦梓奕同于12月下旬遭逮捕拘禁，两人已在1月下旬获得保释。另外两名数周后被逮捕的记者，独立记者李思琪与《人物》杂志记者王雪却仍然遭到拘押。他们四人遭指控“寻衅滋事”“聚众扰乱社会秩序”等罪名。

2022年11月24日，新疆乌鲁木齐一栋住宅楼爆发火灾，居民因被反锁在家中无法逃出而死伤惨重，其后，乌鲁木齐、北京、上海、广州、成都、武汉等城市均于其后爆发了轰轰烈烈的“白纸抗议”运动。参与抗议活动的部分人士或者当场被逮捕，或者在数周后被警方抓走。

据维权网的不完全统计，目前知道姓名的有三十多人，粗略估计的总数约有100余人。其中某些人已经取保获释。

另据德国之声报道，「白紙抗議」两个月后，多位在德国参与聚会抗议的留学生收到釣魚訊息。对北京政府「秋後算賬」的担忧給部分留學生的归国计划蒙上了阴影。

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