国际能源署继续看好中国需求

RFI原材 / 全球经济

总部在巴黎的国际能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）近日预测，随着中国的解封，在航空业需要煤油的拉动下，2023年全球对石油的需求不仅稳定，甚至还有可能会再创新高。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）近日发布上网的最新报道内容之一。不过，由于俄罗斯产量减少，石油供应将可能会出现紧张。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月20日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭（Altin Lazaj）的报道。国际能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）在上周三2023年01月18日对外发布的最新预测说，2023年全球石油需求依然稳固，而且还将有赖中国的拉动。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La demande de pétrole pourrait atteindre un pic cette année, selon l'AIE]。换做中文可被译作：[据国际能源署，石油需求今年可能会达到峰值]。下面是简介以供分享。

- 国际能源署（AIE）预测中国继续带动石油需求 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先表示，中国经济将随着卫生限制的解封，带动2023年石油消费的反弹。国际能源署（AIE-Agence Internationale de l’Energie）预测，全球每天的需求将高达1亿170万桶，相当于每天增加近200万桶，其中有近半将得益于全球原油第一大进口国-中国。

RFI Image Archive / AIE : la demande de pétrole pourrait atteindre un pic en 2023. Ici, le logo de l'AIE-Agence Internationale de l’Energie. (illustration) AIE / RFI Image Archive

在这一预测中，分析师还认为，中国经济将复苏。2023年的国内生产总值（PIB-Produit Intérieur Brut）可达4.9%，比去年的3%要高。对中国经济重启的乐观主义在过去几天甚至还刺激了原油市场上的价格。

- 国际能源署（AIE）担心供应可能无法满足需求 -

本台RFI法文报导还提到，在供应方面，由于俄罗斯的产量减少，供应方面的增长将放缓。以2022年12月份为例，受西方国家的禁运影响，俄罗斯石油出口量月度环比每天减少了20万桶。这将可能给市场带来压力。

RFI Image Archive / Le secrétaire général de l'ONU a appelé mercredi 18 janvier 2023 à poursuivre les majors pétrolières, comme les cigarettiers l'ont été, pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique. (illustration) AP - Markus Schreiber / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道指出，面对石油将增产的这种展望，联合国发出了警告。古特雷斯秘书长(Antonio Guterres)在[达沃斯经济论坛]（Davos）上批评石油巨头长年隐瞒石化能源对气候升温所造成的后果。联合国秘书长呼吁应对这样的过失予以追究。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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