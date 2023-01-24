中俄一家亲警醒德国人？德国一港口拒绝中国拥股权

德国/中国

据日媒消息，中国国有企业中远海运已在去年 6 月悄悄归还 1 亿欧元杜伊斯堡（Duisburg）港口码头 30% 的股权。同年11月，杜伊斯堡直接喊停与华为合作的智慧城市项目，这表明中国一带一路倡议在德国撞墙了。

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自由时报今天引述日本经济新闻称，该一带一路欧洲大门或被上锁！传中企吐出德港口所有股权。德国对中政策似有转弯迹象，中俄1家亲让德国升高戒心。

据日经亚洲新闻，德国杜伊斯堡位于莱茵河的鲁尔河交汇处，是德国工业重镇，杜伊斯堡港则是欧洲最大的内陆港。上世纪末，杜伊斯堡传统的钢铁及煤炭工业没落，大批工人失业，重创经济。

2014年，中国领导人习近平访问德国，透过一带一路基建将杜伊斯堡当作欧洲物流中枢，将其打造成世界最大的内陆港。中国计划于 2021 年在莱茵河畔建立一个庞大的中国商业中心，数百家中国公司将从那里发展其欧洲分销网络，当地人以为迎来救世主。时至今日，中国一带一路在杜伊斯堡的前景越来越黯淡，主因就是俄乌战和德中关系尴尬。尤其，俄罗斯突然减少对德国天然气出口，让德国决策者产生明白，关键基础设施落入坏人之手，并非好主意。

大约在同一时间，据信中国国有企业中远海运控股在去年 6 月悄悄归还了 1 亿欧元，这是杜伊斯堡港口码头项目 30% 的股份。不仅如此，去年 11 月，杜伊斯堡以中俄一家亲为由，直接停止该市与华为所签订智慧城市谅解备忘录。

据该报道，智库墨卡托中国研究所学者Antonia Hmaidi 说，德国政府即将发布新的中国战略，整体政治气候可能会恶化，这可能会使杜伊斯堡与中国的商业关系进一步降温。

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