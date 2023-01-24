中国足协又地震：假球案越滚越大

中国/足球

湖北省纪委监委网站发布消息公告称，中国足协常务副秘书长陈永亮因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。香港媒体此前透露陈永亮以及其他足协官员遭调查消息，称中国足协地震。震央缘由或是严重踢假球案滚大。

广告 继续浏览后续

星岛日报引据湖北省纪委监委消息，因涉嫌严重违纪违法，中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮接受审查调查；中国足协执委、原秘书长刘奕接受监察调查。

该消息说，中国足球协会常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

该报道引据中国官方媒体消息，中国足协国管部部长、常务副秘书长陈永亮15日忽然缺席了足协执委会会议，足协相关部门也撤掉了陈永亮的铭牌。同时，他也没有出现在原定的足协杯颁奖嘉宾名单上和颁奖现场。报道指，此前李铁案只是停留在联赛打假波的调查上，一直未烧到足协身上，结果现在陈永亮被查，给足协带来大地震。陈永亮被查，给足协的打击，恐怕比李铁更大。因为他掌管的权力太大了，握有实权的部门太多了。

报道指，陈永亮初期只是中超公司的工作人员，但在足协技术部主任李冬生的起诉书上，清晰写着陈永亮与李东生合谋，通过裁判培训费来分赃培训款项。然而，就在李冬生出事后被判刑9年，陈永亮却毫发无损继续留任足协，更神奇的是，陈永亮在足协仕途亨通，不到几年时间，先后提拔上中超公司总经理，中超公司董事，中国足协联赛部部长和裁委会主任。

星岛日报称，更有消息指，陈永亮被查，除了李铁获得足协四年长约的合同门，和他主管裁判工作或有直接关系。据悉，李铁涉嫌严重违法一案，该案也由湖北省监委调查，至今已有逾20人被带走。

中纪委，湖北省纪委监委，以及此报道均没有提及严重违法违纪以及假球案细节内容。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅