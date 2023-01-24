杨紫琼凭《天马行空》成首名入围奥斯卡影后的华人女星

入围奥斯卡

早报报道，第95届奥斯卡奖入围名单出炉，60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）获提名影后，她也是首名角逐奥斯卡影后的华人女星，将与《塔尔》（Tar）的Cate Blanchett（姬蒂班查）与“The Fabelmans”（暂译《造梦之家》）的Michelle Williams（蜜雪儿威廉丝）等人一较高低。

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杨紫琼是大热突围，她较早前已凭华人导演关家永与美国导演Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）所编导的这部喜剧冒险动作片《天马行空》，拿了多个影后奖座，包括最重要的奥斯卡前哨美国国家评论协会奖（National Board of Review）影后，以及金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖。杨紫琼在《天马行空》饰演的美国华裔师奶蜡烛两头烧，在自家洗衣店忙进忙出，家人又状况百出。丈夫突然自称来自另一个宇宙，有听没懂的她随后陷入多重宇宙大乱斗，肩负拯救世界的使命。

《天马行空》也入围多个奖，包括Stephanie Hsu（史蒂芬妮·许）与Jamie Lee Curtis（杰米李柯蒂斯）的女配角奖，最高荣誉的最佳电影奖与最佳导演奖等，风头很健。

奥斯卡史上有多名拥有亚裔血统的女星曾获得影后头衔，包括《欲望号街车》（A Streetcar Named Desire）的Vivien Leigh（费雯丽）等。《游牧人生》（Nomadland）的华人导演赵婷、《断背山》等片的李安则曾获得奥斯卡最佳导演奖等。

第95届奥斯卡颁奖典将于本地时间2023年3月13日在美国洛杉矶杜比剧院举行。

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