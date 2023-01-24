入围奥斯卡

杨紫琼凭《天马行空》成首名入围奥斯卡影后的华人女星

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Michelle Yeoh (et Li Jing sur la photo) est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, décerné le 12 mars à Hollywood. En lice à ses côtés: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams. Leonine
Michelle Yeoh (et Li Jing sur la photo) est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, décerné le 12 mars à Hollywood. En lice à ses côtés: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams. Leonine © DS
作者： 法广
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早报报道，第95届奥斯卡奖入围名单出炉，60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）获提名影后，她也是首名角逐奥斯卡影后的华人女星，将与《塔尔》（Tar）的Cate Blanchett（姬蒂班查）与“The Fabelmans”（暂译《造梦之家》）的Michelle Williams（蜜雪儿威廉丝）等人一较高低。

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杨紫琼是大热突围，她较早前已凭华人导演关家永与美国导演Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）所编导的这部喜剧冒险动作片《天马行空》，拿了多个影后奖座，包括最重要的奥斯卡前哨美国国家评论协会奖（National Board of Review）影后，以及金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖。杨紫琼在《天马行空》饰演的美国华裔师奶蜡烛两头烧，在自家洗衣店忙进忙出，家人又状况百出。丈夫突然自称来自另一个宇宙，有听没懂的她随后陷入多重宇宙大乱斗，肩负拯救世界的使命。

《天马行空》也入围多个奖，包括Stephanie Hsu（史蒂芬妮·许）与Jamie Lee Curtis（杰米李柯蒂斯）的女配角奖，最高荣誉的最佳电影奖与最佳导演奖等，风头很健。

奥斯卡史上有多名拥有亚裔血统的女星曾获得影后头衔，包括《欲望号街车》（A Streetcar Named Desire）的Vivien Leigh（费雯丽）等。《游牧人生》（Nomadland）的华人导演赵婷、《断背山》等片的李安则曾获得奥斯卡最佳导演奖等。

第95届奥斯卡颁奖典将于本地时间2023年3月13日在美国洛杉矶杜比剧院举行。

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