法国专家：“中国将重新开放还是将闭关锁国？”

闭关锁国？

新年过后，法国ESSEC高等商学院研究员陆克( Philippe Le Corre )发表一篇题为“中国将重新开放还是将闭关锁国”的文章。文章表示，即使大多数中国人的特征是对共产党的百依百顺，但当经济和社会稳定的承诺受到质疑时，情况就不同了。

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文章一开头写道：农历新年时许多中国人可以在全国各地探亲，这是清零政策实施以来的第一次。法国研究员表示，去年初北京当局突然取消清零政策，使得全国正在经历全所未有的新冠疫情浪潮。陆克引述中国知名专家吴尊友1月21日的消息说，中国解封后已经有80%的人口感染过新冠病毒。他表示，大面积染疫给中国证券信誉造成了非常破坏性的后果。他不明白为什么以习近平总书记为首的中国共产党领导层为何在近三年全力捍卫“清零”政策后出现如此急转弯！

法国高等商学院研究员陆克列举了习近平面临的困境。他表示，外界不清楚中南海真正的秘密。但去年中国几个大城市爆发不满浪潮后，上层很简单地预测这样下去风险太大了：经济下滑、房地产危机、人口下降（自 2021 年以来人口减少了 85 万人），这都是当局要面临的困局。这名研究员还认为，尽管中国近几个月来试图“重返国际舞台”，例如中国国家主席习近平访问中亚、在印尼参加20国集团峰会，出访沙特，但是中国与世界其他地区的关系往往很紧张。

法国高等商校研究员陆克还认为，即使大多数中国人的特征是对共产党的百依百顺，但当经济和社会稳定的承诺受到质疑时，情况就不同了。由于疫情大爆发死亡人数不断增加，迫使中国国家卫健委一会儿宣布停止公布死亡数据；隔几天又公布一些令人很难相信的死亡人数。面对大面积的疫情，中国医疗希望明显暴露出弱点，2022年被实行长期封禁的上海，特别是那些中产阶层忽然意识到，中国这些年的孤立无援搞得并不是那么成功。

法国高等商校研究员陆克写道：中国对清零后放开的质疑非常不满。按照“环球网”的说法，在“动态”中“清零”，这意味着中国的防控政策从来就不是僵化、一成不变的，而会随着疫情变化随时做出调整。不变的是对待人民生命与健康的高度负责。

法国专家认为，许多国家在中国实施清零政策的时候，给绝大多数人，特别是年长的老人接种了疫苗，随后慢慢学着和奥密克戎病毒并存，而在中国这个病毒在中国传播的速度之快莫让当局别无选择，一瞬间取消了其清零政策。

法国高等商校研究员陆克认为，习近平敢于大转弯，是因为他自认成功连任中共领导人使他能够在没有附带损害风险。法国专家还表示，中国共产党权力机构（常委、政治局和中央委员会）的组成反映了几乎前所未有的统一性，即为同一个“派系”服务。

法国研究员表示，为共产党唱高调的人一定会加倍努力为2022年12月7日“解封”的决定提出各种各样的辩护。但中国老百姓的记忆并不那么差。他们亲眼目睹了家庭悲剧、医疗环境和生存环境如何变差。法国专家最后表示，经济放缓继续让民营企业感到困惑，像马云这样的几位明星人物被列入黑名单，被迫全身退出电子商务巨头阿里巴巴的前子公司蚂蚁集团。

法国专家说，这些事情也让跨国大公司出了一身一身的冷汗。他们意识到，这几年中国这个大市场前景黯淡。

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