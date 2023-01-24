海外人权团体呼吁布林肯关注中国人权和政治犯

布林肯

美国国务卿布林肯预计将于今年二月初前往北京。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）1月24日在推特发文表示，布林肯日前与多个海外组织会见，听取了有关新疆、香港、西藏和中国整体侵犯人权的情况。

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在布林肯启程前，位于美国的自由亚洲电台记者访问了多个海外人权组织及中国政治犯家属，罗胜春是被关押的中国人权律师丁家喜的妻子，长期替厦门聚会案当事人奔走。她呼吁布林肯关注厦门聚会案和中国政治犯，呼吁中共当局释放丁家喜，许志永、常玮平、李翘楚等人外，然后就是白纸运动的曹芷馨、李康梦等。她说：我最关心的是在四通桥上举横幅的彭立发先生。人权是一个避不开的话题，如果他（布林肯）去中国却对人权只字不提，这是说不过去的。”“中国政府看似积极想与美国重修旧好，因此美国有能力借此机会传达对于中国人权状况的担忧，甚至进一步促进改善现状。”

位于美国华盛顿的香港民主委员会（HKDC）执行董事郭凤仪（Anna Kwok）却表示担心，美国官员到达当地后反而“身段变软”，和在美国境内时的“大声谴责”天差地远。郭凤仪表示，目前香港有至少一千两百名政治犯，她希望布林肯在与中国官员会晤时，能够反应中国政府不当关押的情况，以及香港政治局势、自由受到侵蚀等问题。此外，她在受访时还替新疆维吾尔人、西藏人等少数民族发声，希望美国政府能关注北京对于境内少数民族的迫害，甚至种族灭绝的情况。郭凤仪说：我们希望布林肯这次访华时不要忘记，他曾经为中国不同族群，为香港人、西藏人、维吾尔人说过的不同承诺，以及他对人权和自由的保证。”

自由亚洲电台报道说：布林肯是否会在中国提及人权问题，以及是否会敦促北京予以改正，尚未收到美国国务院方面的回复。可以确信的是，海外人权团体将在未来一两周内做出更多呼吁行动。

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