中国回击美国财长：管好你们自己的债事

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在美国财政部长耶伦本周称中国是非洲尤其是赞比亚债务重组改革的障碍之后，驻赞比亚的中国官员做出回应，明确回击说，先把自己家的债务事情管好。

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据路透社今天报道称，耶伦非洲讲话后，中国驻赞比亚大使馆周二在官方网站上表示，“美国对境外债务问题的最大贡献，就是应该采取负责任的货币政策，来应对自身债务问题，并停止破坏其他主权国家的债务问题所做出的积极努力。”

美国债务问题近日突出。美国众议院的共和党人正在使用一种冒险的、不寻常的威胁，拒绝就新的债务上限进行投票，上限数字反映美国政府已经花费和现在欠下的钱，以向拜登政府和民主党施压，要求他们削减支出计划。到目前为止，白宫拒绝谈判，并期待强硬的共和党人在企业、投资者和温和派的不同压力下退缩。

美国国债约为 31 万亿美元，这一数字自 2000 年的 5.6 万亿美元以来大幅飙升，部分原因是人口老龄化支出增加、伊拉克和阿富汗战争支出、新冠防疫计划以及减税措施。

据路透社说，美国财长耶伦和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃周日分别抵达赞比亚，强调非洲债务改革的必要性。赞比亚在 2020 年出现债务违约，迄今为止在与中国和私人债权人的债务重组方面进展甚微，这种情况已将民众更加推向贫困。

世界银行表示，到 2022 年，赞比亚这个世界上最贫穷的国家将面临向官方和私营部门债权人支付 350 亿美元的债务，其中 40% 以上是对中国的欠债。

非洲开发银行上周表示，美联储加息旨在抑制国内通货膨胀，但美元升值增加了非洲国家的偿债负担。

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