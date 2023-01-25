中国报告新冠疫死降70%

中国/新冠病毒

据中国官方今天报告，中国新冠病毒重症病例较本月初的峰值下降了 72%，而医院中新冠患者的每日死亡人数较峰值下降了 79%。

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据中国疾病控制和预防中心今天报告称，中国新冠死亡人数、重症病例自高峰期以来已下降 70% 以上。该数据发布在中心的官方网站上，此前一位著名的中国政府科学家周末表示，中国 14 亿人口中有 80% 已经被感染，这使得新冠病毒疫情在未来两三个月内大幅反弹的可能性很小。

据路透社说，中国在严格推行清零政策长达3年后，于去年 12 月初突然终止了该清零政策，感染人数在这个世界上人口最多的国家激增。虽然中国官员们表示感染已经达到顶峰，但一些全球专家警告说，随着数百万中国人在农历新年假期回家与家人团聚，农村地区的病例可能会激增，而农村地区的应对能力较差。

中国疾病预防控制中心表示，中国的重症患者人数在 1 月 4 日达到峰值，为 128,000 例，到 1 月 23 日降至 36,000 例。与此同时，医院死亡人数在 1 月 4 日达到每日峰值 4,273 人，到 1 月 23 日降至 896 人。发热门诊就诊人数从 12 月 22 日的峰值 286.7 万人次下降 96.2% 至 1 月 11 日的 11 万人次23.

中国疾控中心说，2022年12月22日，感染人数和发热门诊就诊人次均达到峰值，每日新增感染人数”超过700万，每日发热门诊就诊人次峰值为2867万人次。

该数据是在国家卫生委员会一位官员发表评论之后发布的，该官员上周表示，中国已经过了发热门诊、急诊室和危重病患者的高峰期。1 月 12 日，当局宣布，自中国取消其严格的清零政策以来，已有近 60,000 名新冠患者在医院死亡。

该报道称，但一些专家表示，这个数字可能大大低估了疫死，因为它不包括那些死在家里的人，而且许多医生表示，他们不被鼓励将新冠病毒列为死因。

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