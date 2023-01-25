单日投注额20.6亿 破回归后「贺岁马」兼历史纪录

香港/赛马

香港每年大年初三的「贺岁马」，可能证实了俗语「生意淡薄 不如赌博」的说法，在香港经济因疫情打击以致个人收入下降之际，「贺岁马」的全日投注额却是连续三年打破纪录，今年破纪录的 20.6亿港元(下同，折算约为2.4亿欧元)投注额，不单创下香港回归廿五年来的单日投注额新高，更打破有史以来的「贺岁马」投注额纪录。

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今年是疫情后首度容许公众入场，全日有逾 8.4万人进场观赏11场赛事，投注额较去年大升10.6%，达到20.6亿元，仅次于97年6月马季煞科日的25.42亿元历史最高投注额，但却是97年7月1日回归後的单日投注额新高。马会行政总裁应家柏赛后表示，单是本地投注额便按年上升9.4%，加上海外投注的「汇合彩池」升15%，令综合升幅超过一成，对投注额再创新高感到高兴，形容是反映社会大致复常。

不过，若以投注额创新高来界定社会「复常」，香港早已「复常」，因为根据马会纪录，香港除了2020年的「农历新年赛马日」因疫情初爆而录得投注额大跌一成六丶只得14.71亿之外，2021年的「贺岁马」投注额已超越疫情前超过17亿元的破纪录水平，达到18.43亿元；翌年又再创纪录，投注额达18.63亿元；今年纪录被连续第三年打破，而且升幅是三年之冠。

今年是疫后首次全面恢复让公众人士入场观赏贺岁马, 丁财两旺, 马迷未赌先赢得现场欣赏著名歌星献唱 2023年1月25日 © 马会图片

马会在每年农历新年年初三均会举行赛马，并为入场者添置风车丶铜锣丶财神等具新春意味的装设和赠送小礼品，成为旅游吸引点之一，而今年的「贺岁马」，入场人士均获派「招财笔」和抽奖卡。入场人士除马迷外，亦有声称媚纯为感受热闹气氛的市民，更有中国内地来港游客专程入场观看赛事，期望现场感受赛马气氛和小赌怡情，试试运气。

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