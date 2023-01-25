四十所英国大学和中国机构合作关系受到怀疑

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英国《泰晤士报》近日披露，超过四十所英国大学和中国机构有合作关系。这些机构被指和中国政府的“恶意活动”有关，包括参与维吾尔种族灭绝、核武开发、间谍活动、国防研究及黑客活动等。

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英国高校的中国合作单位被指劣迹斑斑，其中一所大学是英国顶尖大学剑桥大学，曾和中国的清华大学签订协议。而清华大学被指开发声音辨识技术，用于侵害新疆人权，并参与中国网络攻击和国防研究，也是中国国家主席习近平的母校。

另外四所苏格兰大学，包括罗伯特戈登大学（Robert Gordon）、亚伯丁大学（Aberdeen）、邓迪大学（Dundee） 和斯特拉斯克莱德大学（Strathclyde），都和哈尔滨工程大学达成协议。哈尔滨工程大学参与中国解放军潜艇、水下武器和军舰项目，并进行核潜艇研究。

还有一批英国大学和被称为“中国国防七子”的机构有联系，即包括北京航空航天大学，北京理工大学等在内的中国“国防七校”。它们被指充当中国解放军的“白手套”，为中国军方窃取外国科研成果。这七个机构已被美国列入制裁清单，它们如果要从美国企业进口产品，必须先获得美国当局批准。

中国机构和影响力渗透世界著名大学的情况比比皆是，最新一例甚至与拜登总统机密文件案的发现有关。在美国福克斯新闻频道周一播出的“美国报道”节目中，民主党众议员罗康纳 (D-CA) 称，应该对宾夕法尼亚大学收到的来自中国的捐款进行调查，以及调查这笔钱是做什么用的，这笔钱还是否与宾夕法尼亚拜登中心有什么关系，近期爆发的文件案中，拜登总统拥有的一些机密文件就是在那里被发现的。

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