德国：三分之二的稀土来自中国

稀土

据德国电视一台报道，德国高度依赖中国的稀土供应。约三分之二的稀土是来自中国。

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根据德国联邦统计局的数据，德国约有2/3的稀土是来自中国，2022年1月至11月，德国进口了大约5300吨稀土，价值4930万欧元。5300 吨进口总量中有 66% 来自中国。 第二大供应商是奥地利，占比21%，爱沙尼亚以 6% 位居第三。 与 2016 年相比，进口稀土的数量几乎减少了一半，但价值仅下降了 14% 左右。2016年，德国进口了9700吨稀土，其价值为5010万欧元。

稀土是总共17种金属基本材料，包括钪、钇和镧。这些元素具有非凡的性能，被认为是金属合金和特殊玻璃等不可缺少的材料。它们在许多关键技术中发挥着重要作用。它们的用途包括从电池到移动电话、激光器、平面屏幕和空军系统。它们对混合动力汽车的生产也很重要。

自2021年以来，中国已是德国市场最重要的稀土来源国。去年5300吨进口稀土中， 有将近3800吨是来自中国，占比66%，但其价值仅为1320万欧元，与4930万欧元的总价相比，占比26.8%，不到1/3。

据联邦统计局消息，瑞典最近发现了迄今为止可能是欧洲最大的稀土矿藏。但在2021年，德国没有从瑞典进口这些金属。

这些原材料本身并不罕见，有些甚至经常出现。然而，大多数已知矿藏都在中国，而且几乎都是在中国开采的。由于中国在很长一段时间内提供了相对便宜的原材料，许多工业化国家自己开采稀土不合算，一些矿场甚至再次关闭。

政治家和科学家对德国对中国的巨大依赖性感到震惊。德国经济研究学院世界经济部主任Lukas Menkhoff表示，没有任何单独行动会有助于减少这种依赖性，而只能采取一揽子措施，例如重点应放在更多的供应国上，稀土还可以从巴西、印度和澳大利亚进行采购。另外，还可以用强制性最低储备来补充库存。就原材料的采购，也应在整个欧洲范围内进行捆绑，以抵制少数供应商的市场力量。

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