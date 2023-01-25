挪威主权财富基金指控中国与印度两公司违法向缅甸出售军火

挪威/主权财富基金/中国

挪威银行宣布，挪威的主权财富基金，已经排除了两个违法向缅甸供应武器的国家，中国与印度。挪威的主权财富基金拥有超过1.2万亿欧元资产，称是世界上最大的基金，

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据法新社今天报道称，挪威的主权财富基金从中国和印度两个公司撤资。该基金已经从AviChina Industry & Technology和Bharat Electronics撤资，因为 "这些公司向一个严重和系统地违反国际敌对行动规则的国家出售武器，这是不可接受的违规与风险。"

根据现有的最新数据，该基金在周三上午的价值为131,830亿克朗（12,300亿欧元），在2021年底持有中国集团0.37%的股份，印度集团0.32%的股份。

挪威的主权财富基金指责中国AviChina在2021年12月向缅甸交付了K-8轻型军用飞机，而缅甸自同年2月1日发生军事政变以来一直在军政府的控制之下。

印度巴拉特电子公司也在接受调查，它被指控在2021年7月向缅甸提供了一套遥控武器系统。

该报道称，这些取消基金资格的决定是由挪威银行管理层根据道德（咨询）委员会的建议作出的。

挪威主权财富基金是世界上最大的投资者之一，在全球9000多家公司拥有股份。它还持有对债券和房地产的投资。挪威主权财富基金的管理受到一套道德规则的约束，禁止它投资于严重侵犯人权的公司、制造核武器或 "特别不人道 "的公司、或对煤炭和烟草投资。

至此，挪威主权财富基金已经从多家公司撤资，包括空客、波音、嘉能可、洛克希德-马丁和菲利普-莫里斯等等，这些公司现在都被列入某种黑名单。

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