教宗方济各接受美联社专访 称对中国应有耐心

方济各接受美联社专访

天主教教宗方济各25日表示对待中国要有耐心，认为持续与北京对话是他致力保护中国天主教徒的指导原则，但他迴避了梵蒂冈与台湾的关係如何影响与北京对话的问题。

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教宗方济各（Pope Francis）25日接受美联社独家专访时，被问到梵蒂冈与中国接下来的外交提案。他回答：“我们正在採取步骤，每一案（主教任命）都会用放大镜检视。”“那是重点，对话不中断。”

谈到中国当局时，方济各则说：“他们有时有点封闭，有时不会。”

教廷是台湾的邦交国，美联社提问梵蒂冈与台湾的关係会如何影响梵蒂冈与中国的对话，教宗迴避这项问题。

梵蒂冈在2018年与北京达成主教任命临时协议，使得方济各遭到天主教会内更为保守的派系批评，因为中国共产党当局时不时会关押神职人员，天主教香港教区荣休主教陈日君是批评最力的人士之一。

方济各在受访时形容高龄91岁的陈日君是位“迷人的老人”、拥有“温柔的心灵”。

他提到陈日君本月到罗马参加已故前教宗本笃十六世（Benedict XVI）的葬礼时，方济各邀请他到教宗在梵蒂冈的住所。在教宗私人书房前有一尊佘山圣母像，方济各说，当陈日君看到这尊圣像时，“他像个孩子一般哭了起来”。

陈日君因涉及反送中运动的“612人道支援基金”，去年5月被依涉嫌违反港区国安法的“串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全”拘捕，之后获准保释候查，遭禁止出境。但他3日获得法院批准，4日起可以短暂离开香港，得以前往梵蒂冈出席前教宗本笃十六世的葬礼。

另一方面，针对同性恋议题，教宗方济各则加强批评歧视LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群的行为。他形容把同性恋定罪的法律并不公正，但重申依天主教会教导，同性恋行为是宗教上的罪过。

他说：“身为同性恋不犯法，不是犯罪。是的，它是罪过。让我们先分清楚罪过和犯罪。”

现年86岁的教宗也被要求评估自己的健康。他表示：“我很健康，以我的年纪来说，我很正常。我也许明天就会死去，但我一切正常。我总是请求主赐予我幽默感。”

前任教宗本笃十六世是600年来第一位退休的教宗，他过世后，方济各也被问及有无必要为未来教宗退休设定规范。方济各表示：“有了更多经验后…就可以更有规范或规则化，但目前我还没想到这点。”

在近期加州等地发生数起枪击案后，美联社也问到关于美国平民之间枪枝氾滥的问题。

方济各对于依赖枪枝来自卫成为“习惯”表达忧心。曾谴责武器产业是在做死亡买卖的他还说，希望他表达“且让我们说些什麽来阻止这种事”，可让大家关注这项问题。

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