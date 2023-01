月历新年被与中国新年“斗争” 中国新外长秦刚也用“月”历拜年遭指不是中国货

中国/农历年

中国网红疑似在官方鼓动下出征国内外所有不说农历年新年是中国新年的人,争议甚嚣尘上。中国爱国者斩钉截铁说,农历,月历,都是来自中国,当然应该是中国新年节日。但网上有人找出中国外长秦刚农历春节拜贺时,使用月亮的词,而没有用“中国的”词,立即引发爱国粉红批评,甚至说秦刚是韩版外长,而不是中国国产版外长。

中国外长用“Lunar”拜年,中国一众小粉红玻璃心碎竟说:他不是国产的...。

据新头壳署名曾品洁今天报道称,网友发现,中国外长秦刚使用Lunar New Year拜年。 因近日适逢过年假期,许多艺人、政治人物纷纷在社交平台拜年。不过,网友发现,中国外交部长秦刚竟使用“Lunar New Year”( 农历新年 ),而非“Chinese New Year” ( 中国新年 ) 来拜年。对此,中国网友玻璃心碎称:“这是韩版秦刚,不是国产秦刚”

不少知名人物使用“Lunar New Year”拜年,都惨遭小粉红出征。

不过,推特网红“方舟子”直言,“这些小粉红很没常识,数典忘祖。几千年来从来就没有什么中国新年。中国古代叫元旦,民国之后把公历新年第一天定为元旦,传统的元旦改叫春节。 中国新年最开始是外国人叫的,中国人自己从来不这么叫。”“方舟子”今 ( 25 ) 日凌晨又发文指出,秦刚外长也用农历新年而不是中国新年,他讽刺问道:“小粉红、中国网军傻眼了?”

据该报道,对此,网友们纷纷留言:“小粉红会自己洗脑,这个不用担心”、“小粉红说,这个我不敢欺负!”、“最大的反华组织就是共产党”。中国网友则是回应:“这是韩版秦刚,不是国产秦刚”、“新年必须是中国的,病毒绝不能是武汉的”

