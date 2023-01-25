欧洲航天局或称没有向中国天宫空间站派遣宇航员的计划

欧洲/中国/太空开发

欧洲航天局一位高级官员表示，该机构没有计划在未来将欧洲宇航员送往新落成的中国空间站。南华早报称，这是欧洲航天部门首次明确表示该机构不再致力于在近期内与中国进行载人航天合作。消息称乌克兰战争等因素致使欧洲与中国太空开发的合作生出障碍。

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欧洲航天局表示没有向中国天宫空间站派遣宇航员的计划，南华早报今天说，ESA 总干事的评论首次表明它不再有兴趣与中国合作进行载人太空探索。据约瑟夫·阿施巴赫 (Josef Aschbacher) 表示，欧洲航天局22 个成员国转而专注于对欧洲国际空间站计划的承诺。

据欧空局总干事约瑟夫阿施巴赫周一在巴黎举行的新闻发布会上说，“我们既没有预算也没有政治绿灯，也没有打算参与中国空间站。”

他在新闻发布会上被问及欧空局是否仍在考虑将宇航员送往中国天宫的问题。

中国去年底在近地轨道建成的天宫，是欧空局和中国载人航天局在 2014 年签署协议以将双方的伙伴关系提升到一个新水平时的重点合作领域。2017年，欧空局派出两名宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂和马蒂亚斯·毛雷尔在沿海城市烟台与中国宇航员进行为期9天的联合训练。

据欧洲航天局当时说，“ESA 的最终目标是与中国建立长期合作关系，并让 ESA 宇航员在中国的空间站上飞行。”

据一位驻北京的太空科学家说，“这是一个不幸的消息，但并非完全出乎意料。在过去的几年里，新冠疫情 和乌克兰的战争局势使合作变得越来越困难，”由于问题的敏感性，他不愿透露姓名。

Aschbacher 发表上述评论之际，ESA 的 22 个成员国最近批准了一项创纪录的近 170 亿欧元（176 亿美元）的预算，以支持该机构未来三年的活动。大约 5% 的资金将用于国际空间站，欧空局自 1980 年代以来一直是国际空间站的成员，并负责其年度成本的 8.3%。它还将帮助欧洲科学家为他们的 ExoMars 探测器建造一个新的着陆平台，该探测器是他们与俄罗斯开发的，用于寻找火星上过去生命的迹象，但由于乌克兰战争而被暂停。

去年11月，中国航天局官员表示，随时欢迎外国航天员进入天宫，中国正在积极筹备培养国际航天员。

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