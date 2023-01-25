港警处理噪音投诉遇反抗开三枪 菲籍男子中枪危殆

香港/社会

香港警方在一个离岛处理噪音投诉时据报遇到反抗，警员向一名袭击他的菲律宾裔男子连开三枪，受伤由直升机送院，当时清醒，现时情况危殆；而开枪警员和另一名同行警员亦告受伤。

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根据警方通报和现场消息，警方昨(24日)晚两度接获有关坪州永安街一个单位的噪音投诉，警员首次处理后约两小时再接投诉，上门处理时，一名应门的菲籍男子似有酒意，突然发难以手叉着一名警员颈部，推走和追打警员，双方纠缠到楼下，警员先是喷射胡椒喷剂，但未能制止袭击者，于是开三枪，打中该名43岁丶拥有香港永久居叱身分的菲籍男子的左边肩膊丶手及左下腹。媒体片段所见，该男子受伤躺在地上后，仍不时呻吟，有身穿警员制服人士拿起伤者的手按着伤口，开枪警员躺在他附近。伤者其后由飞行服务队的直升机送往东区医院接受手术，今早情况危殆。

事发时屋内共其四男四女在庆祝节日，同屋另一名33岁菲籍男子在袭击者追打警员时，尝试阻挠另一名警员，被警方制服后，以涉嫌阻差办公及袭警被捕，被通宵扣查。

两名受伤警员亦由直升机送往湾仔另一医院救治，其中，开枪的警员需以担架床送院，另一名警员则坐轮椅入院。两人并无大碍，今早已出院，返回坪州协助调查。

警方事后封锁现场调查，有身穿避弹衣及戴头盔的警员持长枪到场增援。据了解，警方至今早只寻回一个弹头，现场以白纸作标记。

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