美国智库警告：中国创新能力正在超过美国

创新能力比超

美国智库日前表示，中国的创新能力正在超越美国。该智库认为，根据创新和先进产业表现的关键指标，中国在创新总产出方面已超过美国，并在比例上接近美国的水平。因此，美国如果要保持其领导地位，必须立刻警醒起来，做出更具战略性和更有力的反应。

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设在美国首都华盛顿的非营利、无党派研究机构信息技术与创新基金会（ITIF）1月23日发表研究报告说：“美国醒醒吧，中国在创新能力方面将超过美国。”该报告认为，中国的定位已经“从模仿者演变为创新者，遵循了其邻居亚洲四小龙开辟的道路”，并且已经证明自己有能力在超级计算机和高铁等多项先进技术方面引领世界。

报告说：“中国的创新潜力威胁着美国及其盟国在高附加值先进产业中的市场份额，而这些产业对美国的繁荣和安全至关重要。”根据这份报告，2010年，中国的创新和先进产业能力，在占其经济规模、人口等按比例计算，大约是美国能力的58%，其产出量则是美国产出的78%。

报告还指出，截至2020年，中国的创新和先进产业能力，按比例增加到了美国能力的75%左右，其绝对值增加到了139%。

信息技术与创新基金会的研究发现，中国的大多数创新指标，以及每个指标组中都取得了显著的进展，其中最大的进步来自创新的产出。

报告警告说，尽管中国仍然面临经济挑战，但中国在广泛的创新指标上取得的进展表明，它在创新和先进产业产出方面将要超越美国--无论是按比例还是绝对值计算。

该报告发现，总体而言，相对于美国，中国取得了显著的进步。这一进步在创新产出方面最为强劲和广泛，毫不奇怪，在不考虑规模的指标上，它超过了美国。

报告认为，中国在创新能力方面快速进步，美国不可等闲视之；因为在先进的高附加值行业失去竞争优势的后果，与在低技能行业失去竞争优势的后果不同。其中主要有三个原因：重新进入的障碍、失去高薪工作，以及带来国家安全风险。

信息技术与创新基金会的研究指出，中国正开始利用其庞大的经济和人口的优势，在创新指标的总产出方面，例如科学和工程文章发表数量、博士学位授予数量，以及先进产业的产出等方面超过了美国。

不过，“这已经转化为各自国家经济或人口规模的指标进展缓慢但是显著。如果从这方面来说，中国仍然落后于美国。”

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