陈建仁首肯接任阁揆蔡英文将于明天正式宣布

台湾/政治

台湾政坛今天盛传，总统蔡英文已经在农历年间两次当面征询前副总统陈建仁组阁的意愿，陈建仁已经同意接任行政院长，预料蔡英文将在明天(26日)公布台湾新的行政院长人选，接下来，台湾行政院也将全面改组，大幅调整部会首长。这是民进党政府针对去年十一月九合一选举大败的重要响应。

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陈建仁将接替苏贞昌担任行政院长的消息，在民进党内已经传了一段时间；大年初一他偕同妻子罗凤苹前往教堂拜年时，面对媒体提问是否会接任行政院长，他仍只说了「新年恭喜、万事如意」。

自由时报今天报导，苏贞昌1月19日向总统蔡英文提出总辞后，陈建仁经过农历年假期间慎重的思考以及蔡英文当面征询意愿后，已经同意接任新任阁揆。蔡英文将与苏贞昌盘点阁员去留后，26日正式对外公布。

报导还指出，同时担任中央研究院院士的陈建仁，在中研院还有好几个研究案在进行中，个人非常舍不得，但大局为重，不得不有所取舍。此外，明年一月，台湾即将举行总统选举，政府必须重塑最佳的执政环境，做为民进党总统候选人的后盾，以延续台湾的民主价值与生存空间，是陈建仁愿意团结挑担的主要原因。

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