中国北方大寒 多地停供天然气无法取暖

天然气供暖

2023春节期间中国多地气温骤降，1月25日早上，十多个省会最低气温创新低，却再次出现多个北方省份天然气短缺甚至停止供暖，民众抱怨冬天难过。

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中国最北的漠河市，最近连续三天最低气温达零-50°C。北京市最低气温低至 -16.7℃，为1978年以来1月下旬的最低值。但河北省的一些地区却出现停供天然气无法取暖的问题，成为微博讨论的话题。

从1月初就开始出现网民抱怨：“今年冬天河北农村天然气限购，每天半夜停气，供暖成了大问题。再忍两月，河北的农村人就整整冻了一冬天了。”1月4日，财新网就报导，隆冬腊月，河北省部分地区天然气限购、断供问题仍在继续。

写于1月21日的帖子说：“陕西、山西、河北有些地方天然气都断气了，这大冬天真是过分，是因为俄乌战争吗？”

一个写于1月22日的帖子说：“开年第一条微博吐槽我们当地的供暖，坐标河北石家庄一个多年榜上有名的贫困县农村，不让老百姓烧煤取暖，不让烧柴，没通天然气，只有电取暖被允许……我家三天电费小一百，供暖面积最多20平。”

1月23日的帖子：“今冬供暖季以来，河北邯郸、邢台、保定多地出现居民天然气限购、断供。煤改气从2017年末开始，连续三年在村里推广。如今到了第五个年头，当地居民仍在渴望一个温暖的冬天。”

写于1月24日的帖子说：“兔年大年初二深夜，河北省涿州市气温见到-15℃，滨海燃气停供天然气，这是新年礼物，这是给百姓拜年？”

2017年，中国政府下令北方大部分地区禁用燃煤锅炉，改为燃气锅炉，由地方政府补贴供暖。但全面推行煤改气后，供暖年年出问题，今年也不例外。俄乌战争爆发，中国扩大进口俄罗斯天然气，去年猛增42.3%，但以非常高的价格购入。地方政府，它本来可以补贴天然气供暖，但由于三年清零防疫花费巨大，税收减少，财政困难，所以老百姓的供暖补贴解决不了。

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