中国政府将换届：港媒文猜问李克强的官一个都不留？

中国/政府换届

多家媒体今天关注并转载香港明报刊发分析文章，探测即将召开中国人大会议决定政府换届走向，引述消息指中国新一届政府罕见大换血，现届李克强任总理的国务院人马全走，包括刘鹤，王毅等人，新政府从总理至各部长或全都新面孔。

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明报今天刊登“旧领导层一个不留？”署名分析文章，指出，中共将于2月召开20届二中全会，审议通过中共中央向14届中国全国人大提出的国家领导机构人事“建议名单”，届时全国“两会”的人事基本底定。据从现时传出的消息及各种迹象显示，新一届国务院换班最彻底，旧领导层一个不留，部委首脑也大部分更换。

据消息，新一届中国国务院领导层按照一正四副总理和5名国务委员，目前较确定的有总理李强，常务副总理丁薛祥，另3名副总理是何立峰、刘国中、张国清，国务委员大概率是王小洪（兼任公安部长）、李尚福（兼国防部长）、吴政隆（兼任国务院秘书长）、谌贻琴、秦刚（兼任外长）。

据此分析，在国务院现有领导层中，总理李克强，副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤，以及国务委员魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志，全部走人。

据此文分析，在国务院37个组成部门、直属和办事机构中，有27个首脑在一年内刚刚更换或即将更换，包括关键的外交、国防、发改、公安、财政、央行、国资等部委。

明报文章称，李克强内阁的部门首脑，至少更换七成。文章表示，这种翻天覆地的大换班，是中国国务院历史上从未有过的。

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