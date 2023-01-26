中国最大动力电池制造商在德落成首个海外工厂

“宁德时代” 落户欧洲

中国电池生产巨头“宁德时代” CATL 1月26日在德国开设了第一家欧洲工厂，这是欧洲大陆汽车制造商电气化的重要环节。

广告 继续浏览后续

“宁德时代”是该行业的世界领导者之一，计划最终每年生产 3000 万个锂离子蓄电池，足以装备多达 35万辆电动汽车，该工厂位于德国中部图林根州，靠近图林根州的城市爱尔福特。

回顾宁德时代德国工厂的进程，该项目始于3年前，总投资18亿欧元，规划产能14GWh。在专家看来，宁德时代的德国工厂对于公司及中国电池厂国际化进程有着里程碑式的意义，迈出了关键的“第一步”。

事实上，宁德时代德国工厂是奔着“订单”去的。早在2018年，宝马公司就曾向宁德时代抛出了折合约40亿欧元的采购意向。不仅如此，公开信息显示，在2018至2019年，宁德时代密集获得海外一流车企定点项目，其中就包括戴姆勒、标致雪铁龙、大众等一众国际车企。

而宁德时代董秘蒋理在此前对媒体透露，公司在海外市场方面，2018年到2020年的“工作非常有成效”，从2021年，宁德时代开始大规模出货给欧洲的主流车厂包括造车新势力，公司在海外的市占率在大幅度提升。”

蒋理还表示，车厂尤其是乘用车企的定点合同一般是5至6年，宁德时代从2022年开始接的订单，已经是2026年以后到2030年以后的订单，“在这一轮长期订单争夺中，宁德时代会有相当的份额在海外。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅